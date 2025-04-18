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Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

18.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Від початку 2025 року в Україні відкрито 17 007 виконавчих проваджень через прострочені та несплачені штрафи від територіальних центрів комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку. Це означає, що щомісяця з’являється в середньому 4,7 тисячі нових боргів

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот Фото: freepik.com, pngwing.com

Найбільше проваджень відкривають у Києві, Дніпропетровській області та на Сумщині. А от в Одеській області зафіксовано рекорд: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив одразу сім проваджень проти одного чоловіка — це найвищий показник на одну особу у 2025 році.

Загалом з початку року до реєстрів внесли 15 772 осіб, щодо яких відкрито провадження. Це майже дорівнює загальній кількості справ — свідчення того, що здебільшого кожне порушення пов’язане з однією особою. Водночас лише 16% боргів було погашено — 2 779 проваджень уже закрито.

Загальна кількість боргів за військові порушення, що накопичилися за три роки повномасштабної війни, становить 28 960 справ. Проте ця цифра могла бути ще вищою, адже частина проваджень поступово закривається.

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

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Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Далі слідують Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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