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Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

07.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Сукупний дохід найуспішніших ІТ-компаній, що увійшли до Індексу Опендатабота 2025 року, сягнув 56,48 млрд грн. Лідерами стали представництва американських компаній, а перше місце вперше отримала «Глобаллоджик Україна»

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот Фото: freepik.com

«Глобаллоджик Україна» (GlobalLogic), що належить американській Bonus Technology INC, дебютувала на першій позиції за доходом. За рік компанія заробила 11,66 млрд грн, що на 2% більше, ніж торік, проте її прибуток скоротився на 28% і склав 653 млн грн. Хоча компанія входить до Індексу вже третій рік, це її перше лідерство. Операційна директорка Анна Щербакова підкреслює важливість роботи в Україні та відзначає високий рівень інженерів, які створюють інноваційні рішення в галузях штучного інтелекту, автомобільних та медичних технологій, а також у сфері напівпровідників.

Решту позицій у трійці лідерів зайняли дві компанії з екосистеми Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. Разом вони сформували третину доходів усієї десятки. Epam Systems, яка два роки поспіль очолювала Індекс, опустилася на другу сходинку з доходом 11,35 млрд грн — на 10% менше, ніж у 2023 році. Водночас прибуток компанії зріс на 27% і становив 1,67 млрд грн. Epam Digital, зареєстрована наприкінці 2021 року, продемонструвала стабільне зростання: її дохід зріс на 25% — до 7,5 млрд грн, а прибуток — на 11%, до 838 млн грн, що дозволило компанії посісти третє місце в Індексі.

«EPAM Україна вже декілька років утримує лідерство в ІТ-галузі за ключовими показниками: кількістю спеціалістів, сумою виторгу та обсягом податкових відрахувань до бюджету країни. Минулого року ми сплатили понад 1 мільярд гривень податків, що підтверджує нашу позицію одного з найбільших платників податків в ІТ-секторі України. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила 100 мільйонів доларів на підтримку своєї української команди, їхніх родин, українських захисників та критичних потреб країни»,  коментує Степан Мітіш, віцепрезидент, голова EPAM Україна.

Другий рік поспіль компанія Luxoft Solutions, дочірня структура швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим, утримує четверте місце в Індексі. Попри стабільну позицію, фінансові показники компанії погіршилися: дохід зменшився на 7% і склав 5,45 млрд грн, а прибуток — на 12%, до 263,6 млн грн.

П’яту сходинку посів Інститут інформаційних технологій «Інтелліас». Його дохід знизився на 6% — до 4,06 млрд грн, але прибуток, навпаки, зріс на 18% і становить 300,7 млн грн. Компанія належить ITeality Limited, кінцевими бенефіціарами якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

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SoftServe Technologies, заснована львів’янами Тарасом Кіцмеєм і Ярославом Любинцем, піднялася на дві позиції вгору й посіла шосте місце. За рік її дохід зріс у 1,6 раза — до 3,83 млрд грн, а прибуток залишився незмінним — 210 млн грн.

Fintech Band, що належить співзасновникам monobank Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратила дві позиції в рейтингу. Через падіння виторгу в півтора раза — до 3,71 млрд грн — вона опинилась на сьомому місці. Прибуток скоротився ще суттєвіше — у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

На дев’ятому місці — Infopulse Ukraine, заснована Олексієм Сіговим та Андрієм Анісімовим. Наразі компанія належить шведській NUK HOLDING AB. Її дохід скоротився на 5% — до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14%, склавши 332,7 млн грн.

Цьогорічний ІТ-індекс від Опендатабот приніс несподіванки: до рейтингу вперше увійшли новачки, які одразу продемонстрували вражаючі результати.

Компанія Хайлоад солюшнс (колишня Favbet Tech) під керівництвом Дмитра Матюхи дебютувала з доходом 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком — 2,4 млрд грн. Заснована у січні 2022 року, вона забезпечила третину сукупного прибутку всіх учасників Індексу.

Ще один дебютант — компанія Сквод Україна (SQUAD) — замикає десятку лідерів. Вона була створена в серпні 2022 року та належить кіпрській Squad IT Limited, засновниками якої є українці Любомир Васильєв і Юрій Катков. Торік дохід Сквод зріс у 2,8 раза — до 2,6 млрд грн, а прибуток збільшився у 3,4 раза, сягнувши 80,6 млн грн.

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот Інфографіка: opendatabot.ua

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот Інфографіка: opendatabot.ua

Варто зазначити, що 7 із 10 компаній-лідерів обрали правовий режим Дія City. Не приєдналися до нього лише EPAM Systems, Luxoft Solutions та Інститут інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що вони не користуються податковими пільгами, спрощеним адмініструванням і іншими інструментами державної підтримки IT-сектору.

Водночас з цьогорічного Індексу вибули:

  • Playtika Україна (Playtika) — її дохід зменшився на 8% і склав 2,14 млрд грн;
  • SoftServe Індустрія (SoftServe) — показники впали більш ніж удвічі, до 889 млн грн.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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