Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

Сукупний дохід найуспішніших ІТ-компаній, що увійшли до Індексу Опендатабота 2025 року, сягнув 56,48 млрд грн. Лідерами стали представництва американських компаній, а перше місце вперше отримала «Глобаллоджик Україна»

«Глобаллоджик Україна» (GlobalLogic), що належить американській Bonus Technology INC, дебютувала на першій позиції за доходом. За рік компанія заробила 11,66 млрд грн, що на 2% більше, ніж торік, проте її прибуток скоротився на 28% і склав 653 млн грн. Хоча компанія входить до Індексу вже третій рік, це її перше лідерство. Операційна директорка Анна Щербакова підкреслює важливість роботи в Україні та відзначає високий рівень інженерів, які створюють інноваційні рішення в галузях штучного інтелекту, автомобільних та медичних технологій, а також у сфері напівпровідників.

Решту позицій у трійці лідерів зайняли дві компанії з екосистеми Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. Разом вони сформували третину доходів усієї десятки. Epam Systems, яка два роки поспіль очолювала Індекс, опустилася на другу сходинку з доходом 11,35 млрд грн — на 10% менше, ніж у 2023 році. Водночас прибуток компанії зріс на 27% і становив 1,67 млрд грн. Epam Digital, зареєстрована наприкінці 2021 року, продемонструвала стабільне зростання: її дохід зріс на 25% — до 7,5 млрд грн, а прибуток — на 11%, до 838 млн грн, що дозволило компанії посісти третє місце в Індексі.

«EPAM Україна вже декілька років утримує лідерство в ІТ-галузі за ключовими показниками: кількістю спеціалістів, сумою виторгу та обсягом податкових відрахувань до бюджету країни. Минулого року ми сплатили понад 1 мільярд гривень податків, що підтверджує нашу позицію одного з найбільших платників податків в ІТ-секторі України. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила 100 мільйонів доларів на підтримку своєї української команди, їхніх родин, українських захисників та критичних потреб країни», — коментує Степан Мітіш, віцепрезидент, голова EPAM Україна.

Другий рік поспіль компанія Luxoft Solutions, дочірня структура швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим, утримує четверте місце в Індексі. Попри стабільну позицію, фінансові показники компанії погіршилися: дохід зменшився на 7% і склав 5,45 млрд грн, а прибуток — на 12%, до 263,6 млн грн.

П’яту сходинку посів Інститут інформаційних технологій «Інтелліас». Його дохід знизився на 6% — до 4,06 млрд грн, але прибуток, навпаки, зріс на 18% і становить 300,7 млн грн. Компанія належить ITeality Limited, кінцевими бенефіціарами якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

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SoftServe Technologies, заснована львів’янами Тарасом Кіцмеєм і Ярославом Любинцем, піднялася на дві позиції вгору й посіла шосте місце. За рік її дохід зріс у 1,6 раза — до 3,83 млрд грн, а прибуток залишився незмінним — 210 млн грн.

Fintech Band, що належить співзасновникам monobank Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратила дві позиції в рейтингу. Через падіння виторгу в півтора раза — до 3,71 млрд грн — вона опинилась на сьомому місці. Прибуток скоротився ще суттєвіше — у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

На дев’ятому місці — Infopulse Ukraine, заснована Олексієм Сіговим та Андрієм Анісімовим. Наразі компанія належить шведській NUK HOLDING AB. Її дохід скоротився на 5% — до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14%, склавши 332,7 млн грн.

Цьогорічний ІТ-індекс від Опендатабот приніс несподіванки: до рейтингу вперше увійшли новачки, які одразу продемонстрували вражаючі результати.

Компанія Хайлоад солюшнс (колишня Favbet Tech) під керівництвом Дмитра Матюхи дебютувала з доходом 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком — 2,4 млрд грн. Заснована у січні 2022 року, вона забезпечила третину сукупного прибутку всіх учасників Індексу.

Ще один дебютант — компанія Сквод Україна (SQUAD) — замикає десятку лідерів. Вона була створена в серпні 2022 року та належить кіпрській Squad IT Limited, засновниками якої є українці Любомир Васильєв і Юрій Катков. Торік дохід Сквод зріс у 2,8 раза — до 2,6 млрд грн, а прибуток збільшився у 3,4 раза, сягнувши 80,6 млн грн.

Варто зазначити, що 7 із 10 компаній-лідерів обрали правовий режим Дія City. Не приєдналися до нього лише EPAM Systems, Luxoft Solutions та Інститут інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що вони не користуються податковими пільгами, спрощеним адмініструванням і іншими інструментами державної підтримки IT-сектору.

Водночас з цьогорічного Індексу вибули:

Playtika Україна (Playtika) — її дохід зменшився на 8% і склав 2,14 млрд грн;

SoftServe Індустрія (SoftServe) — показники впали більш ніж удвічі, до 889 млн грн.

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Джерело: Опендатабот.