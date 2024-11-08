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Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

08.11.2024 17:00
Ольга Деркач
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Понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів провела Державна податкова служба за 9 місяців 2024 року

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот Фото: freepik.com, pngwing.com

5 483 документальні перевірки фопів провела вже Податкова цьогоріч. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч. У 2021 році було проведено рекордні 31 178 документальних перевірок, що в середньому становило 2,6 тисячі перевірок на місяць. Для порівняння, цього року їх кількість скоротилася до 600 на місяць.

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

Незважаючи на зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла в 5,7 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте підприємці успішно оскаржують деякі з цих рішень — показник успішних оскаржень зріс удвічі.

Цього року за результатами податкових перевірок було донараховано 2,33 млрд грн, однак після оскарження ця сума зменшилася до 1,06 млрд грн. Для порівняння, минулого року підприємцям вдалося оскаржити лише третину донарахованих сум.

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

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Податкова може донараховувати податки, якщо підприємець занижує доходи, завищує витрати, неправомірно користується податковими пільгами, допускає порушення у сфері ПДВ, несвоєчасно подає звітність, співпрацює з ризиковими контрагентами, порушує валютне законодавство або правила обліку податкових різниць.

Нагадаємо, що цього року Податкова запланувала понад 3,3 тисячі планових перевірок компаній і ФОПів. З 1 грудня в Україні припиняється дія мораторію на документальні перевірки ФОПів 1 та 2 груп, тому кількість перевірок може зрости.

Раніше ми писали, скільки платитимуть ФОПи у 2025 році, Якщо президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт про історичне підвищення податків. Зокрема, українські підприємці стикнуться з новими лімітами на доходи у 2025 році. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, і з початку наступного року показник не зміниться.

Нагадаємо, що NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів. Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні Нової пошти.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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