Скільки платитимуть ФОПи у 2025 році: перелік нововведень

Якщо президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт про історичне підвищення податків, який ухвалила Верховна Рада, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) відбудеться багато змін вже з наступного року

Зокрема, українські підприємці стикнуться з новими лімітами на доходи у 2025 році. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, і з початку наступного року показник не зміниться, йдеться в Бюджетній декларації 2025-2027.

Таким чином, річні ліміти наступного року сягатимуть для ФОПів (крім IV групи):

I групи – 167 мінімальних зарплат – 1 336 000 грн;

II групи – 834 мінімалки – 6 672 000 грн;

III групи – 1 167 мінімалки – 9 336 000 грн.

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Що стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ), зараз він складає 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати. Під час воєнного стану та ще рік після його завершення, ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. При цьому, їм не буде зараховано страховий стаж. Загалом ЄСВ необхідно сплачувати щоквартально – до 20 числа місяця, який настає після податкового кварталу.

Також ФОПи зобов’язані сплачувати і військовий збір. Розмір цього податку залежить від групи. Якщо законопроєкт про податки буде схвалено, військовий збір зміниться таким чином:

для ФОП усіх груп крім III військовий збір сягатиме 10% від мінімальної зарплати;

для ФОП III групи – 1% від доходу.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев висловив впевненість, що Зеленський незабаром підпише законопроєкт №11416-д, що збільшує податки. Серед головних нововведень, які запроваджує документ:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП 3 групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Також ми розповідали, скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків.

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За матеріалами enovosty.com