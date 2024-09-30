close-btn
PaySpaceMagazine

Для ФОПів хочуть повернути обов’язковий ЄСВ — Гетманцев

30.09.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Вже з наступного року фізичних осіб-підприємців (ФОП) можуть знову зобов’язати сплачувати один з видів податків, на який вони мали пільги під час війни

Для ФОПів хочуть повернути обов'язковий ЄСВ — Гетманцев

Фото: unsplash.com, freepik.com, youtube.com

Український парламент планує незабаром обговорити пропозицію уряду, щоб повернути обов’язкову сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОПів у 2025 році.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в інтерв’ю Українським Новинам.

«Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакета березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати», — зазначив Гетманцев.

За його словами, в цій пропозиції є логіка, оскільки пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни.

Читайте також: В Україні можуть підвищити ще деякі податки — що пропонує ЄБРР

Профільний комітет поки не сформулював єдину позицію з повернення ЄСВ для ФОПів. Однак «є необхідність фіскальної консолідації», і такий крок в податковій політиці стане беззаперечним ресурсом.

Зазначимо, раніше урядом було ухвалено, що з 1 березня 2022 року і до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців усі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не платити ЄСВ за себе.

Саме цю норму, було внесено на початку повномасштабного вторгнення та скасовано прикінцевими положеннями проєкту державного бюджету на 2025 рік. Документ вже ухвалили в першому читанні, попереду друге з поправками.

Якщо ЄСВ для бізнесу повернуть, таким чином уряд відновить обов’язкову сплату всіх податків, які були встановлені ще до повномасштабної війни.

Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили найбільші АЗС України за квартал

Українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат — Кабмін

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органиПодаткова
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку 30.09.2024

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку
НБУ застосував захід впливу до небанка 30.09.2024

НБУ застосував захід впливу до небанка
Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні 30.09.2024

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні
НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій 30.09.2024

НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій
Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce 30.09.2024

Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce
В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency 27.09.2024

В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  19:00

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

 Сьогодні  18:20

НБУ застосував захід впливу до небанка

 Сьогодні  17:40

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

 Сьогодні  17:00

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

 Сьогодні  16:20

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

 Сьогодні  15:40

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

 Сьогодні  15:00

НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій

 Всі новини
credit link image