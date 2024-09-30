Для ФОПів хочуть повернути обов’язковий ЄСВ — Гетманцев

Вже з наступного року фізичних осіб-підприємців (ФОП) можуть знову зобов’язати сплачувати один з видів податків, на який вони мали пільги під час війни

Український парламент планує незабаром обговорити пропозицію уряду, щоб повернути обов’язкову сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОПів у 2025 році.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в інтерв’ю Українським Новинам.

«Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакета березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати», — зазначив Гетманцев.

За його словами, в цій пропозиції є логіка, оскільки пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни.

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Профільний комітет поки не сформулював єдину позицію з повернення ЄСВ для ФОПів. Однак «є необхідність фіскальної консолідації», і такий крок в податковій політиці стане беззаперечним ресурсом.

Зазначимо, раніше урядом було ухвалено, що з 1 березня 2022 року і до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців усі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не платити ЄСВ за себе.

Саме цю норму, було внесено на початку повномасштабного вторгнення та скасовано прикінцевими положеннями проєкту державного бюджету на 2025 рік. Документ вже ухвалили в першому читанні, попереду друге з поправками.

Якщо ЄСВ для бізнесу повернуть, таким чином уряд відновить обов’язкову сплату всіх податків, які були встановлені ще до повномасштабної війни.

Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

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