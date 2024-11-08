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Світовий банк надасть Україні новий пакет допомоги на $750 млн

08.11.2024 12:20
Ольга Деркач
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7 листопада Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE)

Світовий банк надасть Україні новий пакет допомоги на $750 млн

Світовий банк надасть Україні новий пакет допомоги на $750 млн Фото: pixabay.com

На етапі затвердження запланований загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн на 2024-2027 роки, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів України.

Фінансування Проєкту включатиме позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн з Цільового фонду для кредитної підтримки України (ADVANCE Ukraine), який фінансується урядом Японії, а також кредит у розмірі $300 млн в межах Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку. За Угодою про позику з МБРР Україна очікує отримати ці кошти до кінця 2024 року.

Основною метою Проєкту є створення необхідних умов та інституцій для ефективного і прозорого впровадження та фінансування відновлення, орієнтованого на захист клімату.

Реалізація програми SURGE буде здійснюватися через фінансовий інструмент «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results), який передбачає надання позики після досягнення та верифікації визначених показників. За кожен досягнутий показник, вказаний у міжнародному договорі, до загального фонду держбюджету України надходитиме відповідна сума позики.

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Метою Проєкту є підтримка зусиль Уряду України у створенні ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування, а також адміністрування доходів.

Крім того, для підтримки інституційних реформ, які підтримує SURGE, схвалено інвестиційний проєкт «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG). Для його фінансування буде залучено грантові кошти в розмірі $10 млн з Цільового фонду багатьох донорів для підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних Угод зі Світовим банком.

Нагадаємо, що Світовий банк оголосив про старт нової програми розвитку приватного сектору в Україні на суму $593 млн. Ця програма має на меті підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП) і допомогти створити або зберегти не менше 40 тисяч робочих місць через ініціативи, впроваджені урядом України після початку російського вторгнення.

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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