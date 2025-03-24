Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот

Сукупний дохід компаній-лідерів Індексу Опендатабота 2025 у сфері роздрібної торгівлі сягнув 529,24 млрд грн — це на 17% більше, ніж роком раніше. Вперше з початку повномасштабної війни жодна з топ-10 компаній не зазнала збитків. Загальний прибуток ритейлерів-лідерів склав 9,82 млрд грн

Беззаперечним лідером за доходом третій рік поспіль залишається АТБ-маркет. У 2024 році виручка мережі зросла на 15% — до 208,9 млрд грн, що становить 39,5% загального обсягу доходу компаній-лідерів. За прибутковістю АТБ посіла друге місце — 3,1 млрд грн або 32% від загальної суми.

У компанії зазначають, що протягом року підприємства корпорації сплатили 28,61 млрд грн податків і зборів — на понад 4 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді. АТБ наголошує, що й надалі послідовно нарощуватиме податковий внесок в українську економіку та підтримуватиме як оборонців на фронті, так і цивільних у тилу.

А лідером за прибутком стала Вигідна покупка / Аврора — 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла 3 місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн.

В Аврорі зауважують, що для них 2024 рік був про підтримку економіки країни та створення нових робочих місць. Компанія відкрила понад 300 нових магазинів, створивши майже 3000 робочих місць. Загалом мережа розширилась до 1 615 магазинів в Україні та 30-ти в Румунії.

Друге місце за доходом посіла мережа Сільпо-фуд / Сільпо. Її виторг зріс на 10% і досяг 93 млрд грн, а прибуток, вперше після трьох років збитків, склав 205 млн грн.

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Мережа Фора збільшила дохід на 19% — до 34,9 млрд грн, а її прибуток зріс більш ніж у п’ять разів і сягнув 123,5 млн грн. Попри це, компанія поступилася Аврорі і цьогоріч опинилася на четвертому місці.

Майже на стільки ж — на 17% — зріс дохід Rozetka.UA / Rozetka, що дозволило компанії піднятися з сьомого на п’яте місце. Загальний виторг склав 29,7 млрд грн.

Новус Україна / NOVUS збільшив свій дохід на 23% до 29 млрд грн. Прибуток склав 561 млн грн.

«Минулоріч ми сплатили понад 2,5 млрд грн податків, підтверджуючи свою роль як відповідального платника податків. Понад 98% нашої власної торгової марки NOVUS виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% нашого асортименту. Це свідомий вибір, спрямований на підтримку національного виробника.

Водночас за час повномасштабної війни ми спрямували понад 155 млн грн на благодійні проєкти, щоб підтримати наших захисників і допомогти тим, хто постраждав. Ми знаємо, заради кого працюємо і заради чого робимо ці кроки. І ми продовжимо рухатися вперед, підтримуючи Україну та зміцнюючи її економіку. Це наша місія і наш шлях», — коментує CEO NOVUS Марк Петкевич.

Metro Кеш енд Кері Україна (Metro) у 2025 році збільшила дохід до 28,7 млрд грн, що на 12,5% більше, ніж торік. Уперше з початку повномасштабної війни компанія вийшла на прибуток — 178 млн грн. До цього протягом двох років поспіль Metro фіксувала збитки понад 400 млн грн.

До топ-10 ритейлерів Індексу 2025 також увійшли:

РУШ / EVA — дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився більш ніж у 1,6 раза);

Омега / Varus — дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився більш ніж у 5 разів);

Фудком / Велика Кишеня — дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

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Джерело: Опендатабот.