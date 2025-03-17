На скільки зросли доходи провідних банків України — Опендатабот

За даними Індексу Опендатабота 2025, сукупний дохід десяти найкращих банків сягнув 267,2 млрд грн — це на 14% більше, ніж у 2023 році

У рейтингу відбулася лише одна зміна: державний Укрексімбанк піднявся до топ-10, витіснивши іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.

Державні банки показали найкращі результати — на них припадає 68% загального доходу (182,15 млрд грн). Левову частку цього показника забезпечив ПриватБанк, заробивши 110,51 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку продемонстрував Ощадбанк — його прибуток зріс утричі.

«Результати ПриватБанку за 2024 рік відображають рік зростання, розвитку та стійкості, коли виклики перетворювались на можливості та ідеї, які підтримували і зміцнювали економіку країни, втілювались у життя, а наше збільшення податкових внесків є свідченням міцного фінансового здоров’я, операційної ефективності та відданості суспільству в цілому», — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

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Ощадбанк став лідером серед держбанків за темпами зростання: його дохід збільшився у 1,6 раза, а прибуток — утричі порівняно з 2023 роком. Високі показники також зафіксував Укрексімбанк, який наростив дохід у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків покращили фінансові результати, тоді як Сенс Банк втратив 14% доходу, а його прибуток скоротився на 24%.

Три банки з іноземним капіталом заробили 47,52 млрд грн, що становить 18% від сукупного доходу топ-10 банків. Водночас усі вони показали незначне зниження доходів порівняно з 2023 роком. Лише ОТП Банк зміг збільшити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк зазнали падіння на 11% і 6% відповідно.

Два банки з приватним капіталом отримали 37,53 млрд грн, що становить 14% від загального доходу топ-10. Обидва банки наростили дохід: Універсал Банк (Monobank) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

«Дійсно, 2024 рік став дуже вдалим для ПУМБ. Ми зросли майже на 25% по всім ключовим показникам, особливо сильним зростання було у роздрібному кредитуванні — понад 65%. Й надалі будемо докладати максимальних зусиль, аби плідно працювати на українську економіку та нашу спільну перемогу. А після неї активно долучимось до відбудови нашої країни» — прокоментували у пресслужбі ПУМБ.

Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.

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Джерело: Опендатабот.