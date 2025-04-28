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Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот

28.04.2025 11:20
Ольга Деркач
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Сукупний дохід ресторанів та готелів з Індексу Опендатабот у 2024 році склав 28,22 млрд грн. За рік цей показник зріс на 10%. Однак не для всіх компаній 2024-й став успішним: хоча 8 учасників Індексу змогли збільшити свої доходи, лише 6 з них завершили рік із прибутком

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот Фото: freepik.com, bank.gov.ua

До десятки найуспішніших увійшли: 6 мереж ресторанів, 2 постачальники готових страв та 2 готельні оператори.

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Лідером за обома показниками одночасно став McDonald’s. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн — приріст клав майже чверть за рік. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.

«Ми продовжуємо інвестувати в Україні та розширювати свою присутність на ринку. Від початку повномасштабного вторгнення ми відкрили вже 23 нові ресторани, інвестувавши понад 3,2 млрд грн. Сьогодні ми один із найбільших роботодавців у країні, з командою близько 10 000 людей, та найбільший платник податків у галузі: лише за 2024 рік ми сплатили понад 2,6 млрд грн. Наш масштаб також дозволяє нам формувати навколо «МакДональдз» екосистему українських постачальників, адже 60% продуктів та товарів для мережі постачають саме локальні підприємства, що сприяє їхньому розвитку та створенню тисяч робочих місць у суміжних галузях», — заявили у «МакДональдз».

Друге місце посів новачок в Індексі: Контракт Продрезерв 5 з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза за рік та склав 122,7 млн грн.

Пузата Хата (компанія Оперком) закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік — у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.

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Одразу три місця в Індексі посіли компанії, що працюють над брендом KFC:

  • 4 місце — компанія Тесті Фуд, власником якої є Валерій Кіптик (співвласник Варус та Єва). Дохід компанії не змінився за рік і склав 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн;
  • далі слідує Глобальна ресторанна група-Україна, заснована Берілліом Інвестментс (США). Її дохід склав 982,9 млн грн — +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік — до 155,8 млн грн;
  • компанія ДТС-Харків посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів — до 10,5 млн грн.

Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: Парктур (Буковель) та Міжнародно-діловий центр (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток Парктура зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а Міжнародно-діловий центр взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн.

Компанія Атомсервіс посіла 9 місце. Минулий рік для компанії був не дуже вдалим:  дохід зменшився майже у 7 разів, а прибуток — у 33 рази, до 16,3 млн грн.

Домінос Піцца Юкрейн (Domino’s Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот

Хто з готелів та ресторанів заробив найбільше у 2024 — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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