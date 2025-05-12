В Україні може зрости мінімальна зарплата

У Верховній Раді з’явився законопроєкт №13164-1, який передбачає перегляд підходу до формування мінімальної заробітної плати

Згідно з ініціативою, вже з 1 липня 2025 року стартує поетапне підвищення «мінімалки» з урахуванням реального прожиткового мінімуму, який, за даними на березень, становить 10 800 грн.

Основна мета документа — усунути дисбаланс між чинною мінімальною зарплатою та фактичними потребами працівників.

Урядова статистика свідчить, що нинішня «мінімалка» на рівні 8000 грн (незмінна з початку 2024 року) покриває лише близько 74% реального прожиткового мінімуму для працездатної особи.

У проєкті пропонується:

поетапно підвищувати мінімальну зарплату з другого півріччя 2025 року;

орієнтувати її розмір на реальні економічні показники, зокрема на оновлений прожитковий мінімум;

фінансувати підвищення за рахунок оптимізації другорядних витрат бюджету та зростання доходів до держскарбниці.

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Закон «Про оплату праці» прямо вимагає, щоб мінімальна зарплата не була нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, однак ця норма вже тривалий час не виконується на практиці.

У разі ухвалення нового законопроєкту, перші зміни набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Це матиме низку наслідків:

зростання зарплат у бюджетній сфері (вчителів, лікарів, держслужбовців);

підвищення соціальних виплат, розмір яких розраховується від «мінімалки»;

збільшення податкового навантаження на бізнес через зростання бази оподаткування.

Однак реалізація ініціативи потребуватиме значного бюджетного ресурсу — орієнтовно 2,5 млрд грн щомісяця.

Нагадаємо, що роботодавців зобов’яжуть платити зарплати вчасно. Роботодавці, які затримують виплату заробітної плати більше ніж на 15 календарних днів після завершення відповідного місяця, будуть зобов’язані сплачувати пеню працівнику. Розмір пені встановлюватиметься трудовим або колективним договором, але не може бути меншим за облікову ставку Нацбанку України у річному обчисленні за кожен день затримки.

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Джерело: UA.News.