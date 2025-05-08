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Роботодавців зобов’яжуть платити зарплати вчасно — законопроєкт

08.05.2025 10:10
Микола Деркач
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Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №9510, ініційований головою Комітету з питань соціальної політики Галиною Третьяковою. Документ передбачає нові гарантії для працівників у випадку затримки зарплати, зокрема запровадження пені та право тимчасово припиняти роботу

Роботодавців зобов’яжуть платити зарплати вчасно — законопроєкт

Роботодавців зобов’яжуть платити зарплати вчасно — законопроєкт Фото: motionarray.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі видання «Судово-юридична газета».

Згідно з новими нормами, роботодавці, які затримують виплату заробітної плати більше ніж на 15 календарних днів після завершення відповідного місяця, будуть зобов’язані сплачувати пеню працівнику. Розмір пені встановлюватиметься трудовим або колективним договором, але не може бути меншим за облікову ставку Нацбанку України у річному обчисленні за кожен день затримки. Крім того, працівнику мають виплатити всю суму заборгованості разом із компенсацією відповідно до чинного законодавства.

Законопроєкт також надає працівникам право тимчасово призупиняти виконання обов’язків у разі затримки виплати понад 15 днів.

Серед інших положень:

  • розширення підстав для видачі судового наказу у випадках стягнення не лише заборгованості з зарплати, а й нарахованої компенсації та пені;
  • створення законодавчих умов для запуску гарантійної установи, яка виплачуватиме заборгованості найманим працівникам у разі неплатоспроможності роботодавця;
  • компенсація у разі банкрутства — до трьох середньомісячних зарплат за останній рік, але не більше 12 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня відповідного року;
  • включення компенсаційного періоду до страхового стажу, якщо з компенсації було сплачено єдиний внесок;
  • виплати компенсацій за боргами роботодавця лише в межах справ про банкрутство, відкритих після набрання чинності законом.

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У пояснювальній записці до законопроєкту Третьякова (з посиланням на Держстат) зазначила таке обґрунтування: станом на початок лютого 2022 року понад 129,5 тис. працівників не отримували заробітну платню вчасно (стосується активних підприємств). Загальна сума цих заборгованостей перевищила 3,1 млрд грн. З них:

  • 1,3 млрд грн — заборгованість державних підприємств;
  • 165,9 млн грн — комунальних підприємств;
  • понад 48,5 млн грн — утворено за рахунок бюджетних коштів;
  • 2,2 млрд грн або 72,7% — борги перед працівниками промисловості.

Зауважимо, що у Мінфіні цей законопроєкт розкритикували, зауваживши, що його реалізація потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Роботодавців зобов’яжуть платити зарплати вчасно — законопроєкт

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