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Де в ЄС найкращі умови для проживання молоді

13.04.2025 14:00
Микола Деркач
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У новому дослідженні було оцінено такі фактори, як рівень безробіття, ціни на оренду житла, рівень злочинності, освіта та індекс щастя у кожній країні ЄС — і ось які держави виявилися найкращими

Де у ЄС найкращі умови для проживання молоді

Де у ЄС найкращі умови для проживання молоді Фото: freepik.com

Є чимало чинників, які роблять місце проживання комфортним, особливо для молодих людей. Окрім доступу до мистецтва та культури, недорогих їжі та напоїв і хорошого нічного життя, місце, де ви живете, має бути також доступним за ціною, безпечним і таким, що сприяє щастю. Саме це й досліджувала нова аналітика.

Автори застосунку для мандрівок Alroix проаналізували низку показників у кожній країні ЄС — від рівня безробіття до вартості оренди, рівня злочинності, якості освіти та рівня щастя. Вони навіть врахували індекс «Біг-Маків на зарплату» (це неофіційний, але досить наочний показник, який демонструє, скільки Біг-Маків може дозволити собі людина на середню зарплату в тій чи іншій країні) та на основі всіх цих даних склали рейтинг 27 держав за умовами для життя.

Очолили рейтинг Нідерланди, які нещодавно також визнали найкращою країною для так званого workation (робочої відпустки). Високі показники в освіті, низьке безробіття та високий рівень щастя — 7,32 (третій результат у рейтингу) забезпечили їм перше місце.

Цікаве по темі: Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat

На другому місці — Австрія, а на третьому — Польща. Повне дослідження можна переглянути за посиланням, а нижче — топ-10 найкращих європейських країн для молоді:

  1. Нідерланди.
  2. Австрія.
  3. Польща.
  4. Кіпр.
  5. Люксембург.
  6. Фінляндія.
  7. Чехія.
  8. Румунія.
  9. Німеччина.
  10. Данія.

Деякі ключові висновки:

  • найгіршою країною Європи для молоді визнано Італію;
  • жителі Латвії витрачають 26,7% своєї місячної зарплати на оренду житла, тоді як у Ірландії ця частка сягає 72,88% — майже в 2,7 раза більше;
  • найбезпечнішою країною визнано Естонію з рівнем злочинності 23,7; останнє місце посіла Франція — з показником 55,4;
  • Чехія має найнижчий рівень безробіття — 2,77%, тоді як у Іспанії 11,56% населення не можуть знайти роботу;
  • мешканці Нідерландів можуть купити 533 Біг-Маки на свою місячну зарплату, тоді як у Словаччині — лише 253;
  • найщасливішою нацією визнано фінів з індексом щастя 7,74, а найнижчий рівень щастя — у Болгарії (5,46);
  • найбільша частка молодих людей із дипломом бакалавра — в Ірландії (62,7%), а в Румунії лише 22,5% молоді здобули таку освіту.

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Допоміжні матеріали: timeout.com.

Рубрики: АналітикаЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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