Якою буде мінімальна зарплата у 2026 році

У 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні зростала двічі: з 1 січня вона становила 7 100 гривень, а вже з 1 квітня — 8 000 гривень. Що ж чекає на мінімалку у 2026 році?

У 2025 році розмір мінімалки, можливо, залишиться незмінним, принаймні такі дані містяться у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, на яку посилається 24 Канал.

Втім, певні зміни можуть відбутися, якщо буде ухвалено законопроєкт №12462. Хоча наразі ця ініціатива не реалізована, документ передбачає поступове зростання мінімальної зарплати вже у 2025 році:

з 1 квітня ЗП мала б зрости до 9 100 гривень (приблизно 55 грн за годину);

з 1 липня — до 10 100 гривень (орієнтовно 61 грн за годину);

з 1 жовтня — до 11 184 гривень (близько 68 грн за годину).

Таким чином, якщо законопроєкт буде схвалено, у 2026 році мінімальна зарплата може перевищити зазначені показники.

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Очікується, що такі кроки (поступове підвищення мінімалки) позитивно вплинуть на добробут громадян, проте наразі ініціатива залишається лише на рівні законопроєкту й потребує подальшого розгляду.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений рівень оплати, нижче якого роботодавець не має права платити своїм працівникам. Вона є обов’язковою для всіх підприємств, незалежно від форми власності.

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 грн. Ця сума передбачена для стандартного робочого тижня тривалістю 40 годин — тобто п’ятиденного графіка з 8-годинним робочим днем.

Раніше ми писали, яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію. Для отримання пенсійних виплат в Україні недостатньо лише досягти відповідного віку чи мати необхідний страховий стаж. Однією з ключових вимог є дотримання мінімального рівня заробітної плати.

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