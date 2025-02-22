Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Для отримання пенсійних виплат в Україні недостатньо лише досягти відповідного віку чи мати необхідний страховий стаж. Однією з ключових вимог є дотримання мінімального рівня заробітної плати

Мінімальний рівень доходу для оформлення пенсії

Розрахувати необхідний рівень доходу можна за допомогою «Пенсійного калькулятора».

Наприклад, чоловік, який планує вийти на пенсію у 60 років у лютому 2025 року, повинен мати не менше 32 років страхового стажу. Його офіційна зарплата має становити не менше 4 830 гривень на місяць. За таких умов його пенсія складе 1 693 гривні.

Жінки, які виходять на пенсію у 60 років із таким самим стажем, також повинні отримувати щонайменше 4 830 гривень. Проте їхня пенсія буде трохи вищою — 1 769 гривень.

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Зверніть увагу! Ці розрахунки базуються на стандартних умовах. Вони не враховують додаткових надбавок та пільг, передбачених для окремих категорій населення, зокрема ветеранів війни, дітей війни, почесних донорів, осіб із видатними заслугами перед державою тощо.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають доплати. Українські пенсіонери, які мають трудовий стаж понад встановлений мінімум, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Ця доплата нараховується за кожен рік роботи понад мінімальну норму, визначену законодавством.

Раніше ми писали, на скільки українцям піднімуть пенсії у березні. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Він дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115. Наразі Міністерство соціальної політики має визначити остаточний коефіцієнт та порядок індексації, які затвердить Кабінет Міністрів наприкінці місяця. Не виключено, що фінальне значення коефіцієнта відрізнятиметься від попередніх розрахунків.

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Джерело: 24 Канал.