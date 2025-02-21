Кому з українців можуть призупинити виплату пенсій

В Україні деякі пенсіонери можуть стикнутися з тимчасовим припиненням виплати пенсій. Розглянемо, у яких випадках це може статися та що потрібно зробити для відновлення виплат

Про це йдеться у матеріалі NV.

Причини призупинення виплати пенсії

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсійні виплати можуть бути призупинені у таких випадках:

якщо пенсію було призначено на основі документів із недостовірними даними;

при виїзді на постійне проживання за кордон, якщо інше не передбачене міжнародним договором України;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців поспіль;

якщо особу, яка отримувала пенсію за інвалідністю, не визнано такою за результатами повторного огляду;

у разі працевлаштування осіб, які отримують пенсію за вислугу років, на посаду, що передбачає аналогічне право на виплату;

в інших випадках, передбачених законодавством, наприклад, при закінченні навчання дітей, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Крім того, Пенсійний фонд припиняє перерахування пенсії у разі виключення банку з переліку уповноважених фінансових установ.

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Як уникнути призупинення пенсійних виплат

Щоб не допустити припинення виплати пенсії, застраховані особи повинні своєчасно інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про такі зміни:

оновлення особистих даних, які містяться у системі персоніфікованого обліку;

виїзд за кордон;

обставини, що впливають на статус отримувача пенсії.

Повідомити про зміни необхідно протягом десяти днів, щоб уникнути можливих проблем із виплатами.

Як відновити пенсію після припинення виплат

Якщо виплату пенсії було призупинено, отримувач може подати письмовий запит до Пенсійного фонду, щоб дізнатися причину такого рішення. Це дає можливість отримати офіційне пояснення, яке можна оскаржити у разі необхідності.

Для відновлення пенсійних виплат потрібно звернутися до територіального відділення ПФУ із відповідною заявою. Процедура відновлення здійснюється на основі документів, що містяться у пенсійній справі, або за наявності інших підтверджуючих документів (наприклад, щодо стажу чи заробітної плати).

Під час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його завершення, особи, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть надсилати заяви та необхідні документи поштою. До пакету документів слід додати копії підтверджень статусу тимчасового захисту або біженця, а також документ, що підтверджує особу та місце тимчасового перебування за кордоном. Усі документи мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України або нотаріально.

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