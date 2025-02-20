На скільки українцям піднімуть пенсії у березні: озвучено деталі

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Він дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

За офіційними даними, середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується при нарахуванні пенсії, склала 17 486,60 грн (це на 22% більше, ніж у 2023 році — 14 308,46 гривень

У четвертому кварталі 2024 року ці показники мали такий вигляд: у жовтні — 18 704,98 грн, у листопаді — 18 823,31 грн, у грудні — 21 698,99 грн.

Середній розмір заробітної плати за 2022-2024 роки, який береться до уваги при призначенні пенсії у 2025 році, становить 15 057,09 грн.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2024 року уряд прогнозував зростання середньої зарплати у 2025 році до 24 389 грн на місяць.

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Темп зростання середньої заробітної плати за три роки, що передують року проведення індексації, порівняно з аналогічним періодом раніше, становитиме 11,05%. Відповідно, коефіцієнт індексації пенсій розрахований на рівні 11,53% ((12,0% + 11,05%) / 2).

Наразі Міністерство соціальної політики має визначити остаточний коефіцієнт та порядок індексації, які затвердить Кабінет Міністрів наприкінці місяця. Не виключено, що фінальне значення коефіцієнта відрізнятиметься від попередніх розрахунків.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду України передбачено 44,7 млрд грн на доплати відповідно до урядових постанов щодо індексації пенсій та заходів для підтримки соціально вразливих категорій населення.

Підвищення пенсій заплановане на 1 березня 2025 року. Це єдиний механізм збільшення виплат у 2025 році, інших підвищень не передбачено.

Для порівняння, у 2024 році коефіцієнт індексації становив 1,079. Однак це не означало автоматичного зростання всіх пенсій на 7,9% — середнє підвищення становило 358 грн (6,7%), а максимальний розмір доплати не перевищував 1500 грн. Пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, отримали доплату в розмірі 100 грн.

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Індексація поширюється лише на непрацюючих пенсіонерів. Для 2,8 млн працюючих пенсіонерів з 10,3 млн загальної кількості передбачено інший механізм перерахунку пенсій, який відбудеться у квітні. Також індексація не зачепить тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вважаються актуальними.

Важливо зазначити, що підвищення стосуватиметься лише основного розміру пенсії («голої пенсії»), без урахування додаткових виплат.

Сума індексації розраховується за формулою: 50% річного рівня інфляції + 50% приросту середньої зарплати за останні три роки у порівнянні з попереднім трирічним періодом.

Отже, за приблизними розрахунками, після індексації на 11,5% пенсія, наприклад, у 4000 грн зросте до 4460 грн. Сума підвищення становитиме 460 грн.

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