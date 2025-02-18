Як визначається розмір пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні визначається низкою ключових чинників, серед яких середня заробітна плата по країні, індивідуальний коефіцієнт ЗП та страховий стаж

Як розраховується пенсія?

Як зазначається у матеріалі 24 Каналу, розмір пенсії визначається за формулою:

Пенсія (П) = Зс × Ік × Кс, де:

Зс — середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію;

Ік — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначається як співвідношення власної зарплати до середньої по країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік трудового стажу).

Приклад розрахунку

Припустимо, що середня зарплата по країні у 2025 році становить 18 тис. грн. Якщо особа має щомісячний дохід 7000 гривень і страховий стаж 35 років, пенсія розраховується так:

Індивідуальний коефіцієнт зарплати:

Ік = 7000 / 18 000 = 0,39

Коефіцієнт страхового стажу:

Кс = 35 × 1% = 0,35

Розмір пенсії:

П = 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень

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Мінімальна пенсія при повному стажі

Законодавство гарантує, що за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) пенсія не може бути нижчою за 40% від мінімальної зарплати.

У 2025 році мінімальна заробітна плата становитиме 8000 гривень, отже, мінімальна пенсія при повному стажі дорівнюватиме 3200 гривень.

Якщо розрахунковий розмір пенсії нижчий за цей рівень, держава забезпечує доплату. Тобто, навіть якщо пенсія за формулою становить 2 457 гривень, виплата буде підвищена до 3200 грн.

Висновок

Навіть при відносно невисокій зарплаті пенсіонери з повним страховим стажем отримують гарантований мінімальний розмір пенсії. Державна система пенсійного забезпечення передбачає доплати, що гарантують базовий рівень доходу для літніх людей.

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