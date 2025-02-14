Як «купити» стаж для пенсії у 2025 році

Не всім українцям вдається накопичити необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. У таких випадках закон дозволяє його «докупити». Розглянемо, хто може скористатися цією можливістю у 2025 році, скільки це коштує та які документи знадобляться

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо цього стажу не вистачає, Пенсійний фонд України надає можливість його докупити.

Ця опція доступна для:

українців, які працюють за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

українців, які працюють за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні; тих, кому не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок;

тих, кому не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок; осіб із низькими офіційними доходами, які хочуть збільшити майбутню пенсію.

Купівля стажу доступна громадянам від 16 років, незалежно від того, чи вони офіційно працевлаштовані. Можна оформити внески як на власну користь, так і для іншої особи, якщо вона ще не є пенсіонером.

Один місяць страхового стажу прирівнюється до мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати. За поточного рівня зарплати у 8 000 гривень ця сума дорівнює 1 760 гривень. Відповідно, щоб отримати рік страхового стажу, необхідно сплатити 21 120 гривень.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери отримають доплати: за яких умов

В Україні можна докупити страховий стаж для пенсії, оформивши договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Ця процедура доступна онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Покрокова інструкція, як купити стаж онлайн:

Авторизація в особистому кабінеті ПФУ: для входу знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або авторизація через систему GOV.ID. Оформлення договору: У меню вибрати «Комунікація з ПФУ» — «Договір на добровільну участь»; вказати персональні дані: ПІБ, ідентифікаційний код, серію та номер паспорта, дату народження. Налаштування платежів: якщо людина сплачує внески за себе, слід обрати «Бажаю платити внески за себе» та зазначити необхідну інформацію. Завершення оформлення: надати згоду на обробку персональних даних, натиснути «Підписати і сплатити» та підписати договір за допомогою КЕП.

Розмір та періодичність сплати внесків визначаються індивідуально. Це дозволяє самостійно регулювати процес накопичення страхового стажу для майбутньої пенсії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кому з українців не проведуть індексацію пенсій

Які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів

Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою

Джерело: УНІАН.