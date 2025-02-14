close-btn
PaySpaceMagazine

Як «купити» стаж для пенсії у 2025 році

14.02.2025 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Не всім українцям вдається накопичити необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. У таких випадках закон дозволяє його «докупити». Розглянемо, хто може скористатися цією можливістю у 2025 році, скільки це коштує та які документи знадобляться

Як «купити» стаж для пенсії у 2025 році

Як «купити» стаж для пенсії у 2025 році Фото: freepik.com

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо цього стажу не вистачає, Пенсійний фонд України надає можливість його докупити.

Ця опція доступна для:

  • українців, які працюють за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • тих, кому не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок;
  • осіб із низькими офіційними доходами, які хочуть збільшити майбутню пенсію.

Купівля стажу доступна громадянам від 16 років, незалежно від того, чи вони офіційно працевлаштовані. Можна оформити внески як на власну користь, так і для іншої особи, якщо вона ще не є пенсіонером.

Один місяць страхового стажу прирівнюється до мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати. За поточного рівня зарплати у 8 000 гривень ця сума дорівнює 1 760 гривень. Відповідно, щоб отримати рік страхового стажу, необхідно сплатити 21 120 гривень.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери отримають доплати: за яких умов

В Україні можна докупити страховий стаж для пенсії, оформивши договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Ця процедура доступна онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Покрокова інструкція, як купити стаж онлайн:

  1. Авторизація в особистому кабінеті ПФУ: для входу знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або авторизація через систему GOV.ID.
  2. Оформлення договору: У меню вибрати «Комунікація з ПФУ» — «Договір на добровільну участь»; вказати персональні дані: ПІБ, ідентифікаційний код, серію та номер паспорта, дату народження.
  3. Налаштування платежів: якщо людина сплачує внески за себе, слід обрати «Бажаю платити внески за себе» та зазначити необхідну інформацію.
  4. Завершення оформлення: надати згоду на обробку персональних даних, натиснути «Підписати і сплатити» та підписати договір за допомогою КЕП.

Розмір та періодичність сплати внесків визначаються індивідуально. Це дозволяє самостійно регулювати процес накопичення страхового стажу для майбутньої пенсії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кому з українців не проведуть індексацію пенсій

Які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів

Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою

Джерело: УНІАН.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні 14.02.2025

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
Mastercard токенізувала 30% своїх транзакцій у 2024 році 14.02.2025

Mastercard токенізувала 30% своїх транзакцій у 2024 році
Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни 13.02.2025

Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни
Зеленський анонсував зниження цін на ліки 13.02.2025

Зеленський анонсував зниження цін на ліки
Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців 13.02.2025

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців
Які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев 13.02.2025

Які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

 Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
ТОП статей 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
Останні новини
Сьогодні  18:40

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Міста Героїв. Волноваха»

 Сьогодні  17:40

Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

 Сьогодні  16:52

Презентація нового Trustee Plus: коли пройде і що обіцяють показати

 Сьогодні  16:40

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

 Сьогодні  15:40

Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату

 Сьогодні  14:40

2 криптовалюти, які можуть досягти ринкової капіталізації $200 млрд у березні

 Сьогодні  13:40

Dragon Capital продає бізнес-центр у Києві

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber