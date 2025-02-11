Деякі пенсіонери отримають доплати: за яких умов

Українські пенсіонери, які мають трудовий стаж понад встановлений мінімум, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Ця доплата нараховується за кожен рік роботи понад мінімальну норму, визначену законодавством

Про це йдеться у матеріалі 24tv.ua.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на доплату за понаднормовий стаж мають пенсіонери, які досягли пенсійного віку.

Зокрема, доплата передбачена для осіб, які мають страховий стаж понад:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Важливо: цю надбавку отримують лише пенсіонери за віком. Якщо людина продовжує працювати, доплата буде перерахована після звільнення, коли підвищиться прожитковий мінімум.

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Якою буде доплата у 2025 році?

Розмір доплати визначається як 1% від мінімальної пенсії за віком, яка базується на прожитковому мінімумі для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році цей показник становить 2361 гривню, тож доплата за кожен додатковий рік стажу становитиме 23,61 грн.

Якщо пенсія менша за встановлений прожитковий мінімум, сума доплати буде скоригована відповідно.

Як розраховується доплата?

Доплата нараховується за кожен повний рік понаднормового стажу. Наприклад, якщо пенсіонер має 5 додаткових років стажу, загальна сума надбавки становитиме 118,05 грн на місяць.

Так, додатковий страховий стаж позитивно впливає на розмір пенсійних виплат, а пенсіонери, які працювали понад мінімально необхідний строк, можуть отримати підвищену пенсію.

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