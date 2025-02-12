В Україні планують підвищити мінімальну зарплату та інші виплати: подробиці

З 1 квітня 2025 року можуть зрости розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та пенсій. Відповідний законопроєкт №12462, що передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів протягом року, зареєстрований у Верховній Раді 3 лютого 2025 року

Основні зміни, які пропонуються

Прожитковий мінімум встановлено в таких розмірах:

у середньому на одну особу: з 1 квітня — 4710 гривень, з 1 липня — 6645 гривень, з 1 жовтня — 9761 гривня;

для дітей до 6 років: з 1 квітня — 3627 гривень, з 1 липня — 5110 гривень, з 1 жовтня — 7533 гривні;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня — 4571 гривня, з 1 липня — 6451 гривня, з 1 жовтня — 9467 гривень;

для працездатних осіб: з 1 квітня — 5400 гривень, з 1 липня — 7620 гривень, з 1 жовтня — 11184 гривні;

для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів та осіб з інвалідністю): з 1 квітня — 3407 гривень, з 1 липня — 4808 гривень, з 1 жовтня — 7056 гривень.

Мінімальна заробітна плата встановлена на такому рівні:

у місячному розмірі: з 1 січня — 8000 гривень, з 1 квітня — 9100 гривень, з 1 липня — 10100 гривень, з 1 жовтня — 11184 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 48 гривень, з 1 квітня — 55 гривень, з 1 липня — 61 гривня, з 1 жовтня — 68 гривень.

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Мінімальна пенсія за віком встановлена у таких розмірах: з 1 січня — 2361 гривня, з 1 квітня — 3407 гривень, з 1 липня — 4808 гривень, з 1 жовтня — 7056 гривень.

Звідки братимуть гроші на реалізацію

Для фінансування підвищених соціальних стандартів планують залучити близько 299,9 млрд грн. Джерелами фінансування можуть стати:

додаткові надходження до бюджету завдяки боротьбі з ухиленням від сплати податків;

гуманітарна допомога та міжнародні гранти;

оптимізація витрат на обслуговування державного боргу (очікувана економія — 190 млрд грн).

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Джерело: 7eminar.