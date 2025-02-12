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В Україні планують підвищити мінімальну зарплату та інші виплати: подробиці

12.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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З 1 квітня 2025 року можуть зрости розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та пенсій. Відповідний законопроєкт №12462, що передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів протягом року, зареєстрований у Верховній Раді 3 лютого 2025 року

В Україні планують підвищити мінімальну зарплату та інші виплати: подробиці

В Україні планують підвищити мінімальну зарплату та інші виплати: подробиці Фото: tr.tax.gov.ua

Основні зміни, які пропонуються

Прожитковий мінімум встановлено в таких розмірах:

  • у середньому на одну особу: з 1 квітня — 4710 гривень, з 1 липня — 6645 гривень, з 1 жовтня — 9761 гривня;
  • для дітей до 6 років: з 1 квітня — 3627 гривень, з 1 липня — 5110 гривень, з 1 жовтня — 7533 гривні;
  • для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня — 4571 гривня, з 1 липня — 6451 гривня, з 1 жовтня — 9467 гривень;
  • для працездатних осіб: з 1 квітня — 5400 гривень, з 1 липня — 7620 гривень, з 1 жовтня — 11184 гривні;
  • для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів та осіб з інвалідністю): з 1 квітня — 3407 гривень, з 1 липня — 4808 гривень, з 1 жовтня — 7056 гривень.

Мінімальна заробітна плата встановлена на такому рівні:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 8000 гривень, з 1 квітня — 9100 гривень, з 1 липня — 10100 гривень, з 1 жовтня — 11184 гривні;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 48 гривень, з 1 квітня — 55 гривень, з 1 липня — 61 гривня, з 1 жовтня — 68 гривень.

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Мінімальна пенсія за віком встановлена у таких розмірах: з 1 січня — 2361 гривня, з 1 квітня — 3407 гривень, з 1 липня — 4808 гривень, з 1 жовтня — 7056 гривень.

Звідки братимуть гроші на реалізацію

Для фінансування підвищених соціальних стандартів планують залучити близько 299,9 млрд грн. Джерелами фінансування можуть стати:

  • додаткові надходження до бюджету завдяки боротьбі з ухиленням від сплати податків;
  • гуманітарна допомога та міжнародні гранти;
  • оптимізація витрат на обслуговування державного боргу (очікувана економія — 190 млрд грн).

Раніше ми писали, що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку. Інколи українці можуть отримати відмову в субсидії. Чи можливо оскаржити таке рішення та які дії необхідно виконати для отримання допомоги.

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Джерело: 7eminar.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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