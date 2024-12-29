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Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження

29.12.2024 14:00
Дарія Шуть
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На українському ринку праці з початку повномасштабної війни відбулися суттєві зміни, продемонструвавши гнучкість й адаптацію на тлі економічних труднощів та мобілізації

Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження

Фото: unsplash.com, freepik.com

Так, з середини 2024 року спостерігалось відновлення зростання заробітних плат, які пропонували роботодавці, свідчить аналітика кадрового порталу Robota.ua.

Паралельно з цим зросли і очікування з боку шукачів роботи. Цьогоріч різниця між очікуваннями кандидатів і можливостями компаній становила 2 тис. гривень.

У січні 2022 року роботодавці пропонували у середньому зарплату на рівні 16,57 тис. гривень, а очікування становили 17 тис. гривень. Тоді як у жовтні 2024 року компанії вже пропонували 21,53 тис. гривень, а очікування були на рівні 23,73 тис. гривень.

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Також до кінця поточного року вдалося досягнути близько 90% від довоєнного рівня вакансій. Найбільший попит на працівників у таких професіях:

  • торгівля;
  • логістика;
  • сільське господарство.

Надалі зберігається чималий попит на цифрових спеціалістів, зокрема SMM-менеджерів та інтернет-маркетологів. Також запровадили програми для підтримки ветеранів.

Окрім того, спостерігалось зростання частки вакансій із гнучким чи дистанційним форматом на 8−9%. Проте низка професій надалі вимагають присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилась порівняно з показником, що був до війни.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів влади. В середньому зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн з початку року.

Станом на жовтень 2024 року середня зарплата у державних органах становила 57,5 тис. грн. Ще у січні цей показник становив 38,6 тис. грн. Наразі середня зарплата пересічних українців становить 18 тис. грн, йдеться у даних Пенсійного фонду. Тобто заробіток українських чиновників більш ніж втричі перевищує середній рівень по країні.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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