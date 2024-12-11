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Деякі військові можуть отримати пенсію у 100% від зарплати: умови

11.12.2024 12:20
Дарія Шуть
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Розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення

Деякі військові можуть отримати пенсію у 100% від зарплати: умови

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, unsplash.com

Як повідомляє Пенсійний фонд, наразі українські військові отримують два види пенсій: за вислугу років та з інвалідності. Також членам родин загиблих воїнів призначають пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

«Розміри пенсій залежно від їх виду складають: за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги; по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності; у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті», — зазначають в ПФУ.

Найвищу пенсію (до 100% від зарплати) призначають бійцям залежно від групи та причини інвалідності. Її надають за таких умов:

  • у разі отримання інвалідності через поранення, контузію, каліцтво, захворювання, одержані під час захисту країни, виконання обов’язків служби;
  • у випадку, якщо особа отримала інвалідність внаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження служби.

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Встановленням групи та причини інвалідності, а також час її настання займаються медико-соціальні експертні комісії. Залежно від групи інвалідності розмір пенсії буде наступним:

  • 100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою — для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи;
  • 80% від грошового забезпечення — для осіб з інвалідністю другої групи;
  • 60% від грошового забезпечення для осіб з інвалідністю третьої групи.

Водночас пенсію за вислугу років до 70% від грошового забезпечення (залежно від тривалості вислуги) призначають військовим, у яких з 1 жовтня 2020 року на день звільнення є вислуга 25 календарних років та вище, досягли на дату звільнення з військової служби 45-річного віку, за наявності стажу 25 років і вище, з яких щонайменше 12 календарних років і шість місяців становить служба в ЗСУ або правоохоронних органах.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи.  В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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