Деякі пенсіонери можуть отримати доплату в грудні: за яких умов

Українські пенсіонери, що живуть самостійно та потребують стороннього догляду, мають право на додаткову щомісячну виплату в розмірі 944 грн

Щомісячну надбавку до пенсії з 1 грудня можуть отримати громадяни, які відповідають наступним критеріям:

віком 80 років і більше;

проживають самостійно;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Відповідні норми прописані в рішенні Кабміну та законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб».

Водночас якщо особа отримує пенсію, наприклад, за інвалідністю, вона не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

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Розмір додаткової виплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року показник зріс до 2361 грн, тобто розмір відповідної доплати до пенсії зріс до 944,4 грн. У грудні розмір доплати не змінюватиметься.

Для оформлення доплати пенсіонери повинні надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії;

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Раніше ми писали, що наступного року мінімальна пенсія не буде зростати, оскільки Кабінет міністрів вирішив заморозити цей показник до 2028 року. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Відповідно, наступного року мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024-го. Наразі мінімальну пенсію в розмірі 2 725 грн незалежно від стажу можуть отримувати пенсіонери, які не працюють. Водночас на розмір цього виду виплат впливають вік та стаж.

Однак індексація пенсій у 2025 році все ж може відбутись. Попередньо, розмір виплат для пенсіонерів зросте у березні на 10-12%, повідомила експертка Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Точні дати стануть відомі вже наступного року.

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