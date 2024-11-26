В Україні посиляться вимоги до стажу для виходу на пенсію

У 2025 році для українців зміняться вимоги до страхового стажу, щоб мати змогу вийти на пенсію та отримувати виплати

Раніше ми писали, що наступного року мінімальна пенсія не буде зростати, оскільки Кабінет міністрів вирішив заморозити цей показник до 2028 року. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Відповідно, наступного року мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024-го. Наразі мінімальну пенсію в розмірі 2 725 грн незалежно від стажу можуть отримувати пенсіонери, які не працюють. Водночас на розмір цього виду виплат впливають вік та стаж.

Однак індексація пенсій у 2025 році все ж може відбутись. Попередньо, розмір виплат для пенсіонерів зросте у березні на 10-12%, повідомила експертка Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Точні дати стануть відомі вже наступного року.

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Варто розуміти, що навіть при підвищенні пенсій, більшість пенсіонерів цього майже не відчують. Адже індексація у 12% при розмірі виплат, наприклад, у 3000 грн, збільшить загальну суму до 3360 грн. А багато громадян отримують і менші виплати.

При цьому у 2025 році буде посилено вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію, зокрема:

у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — мінімум 22 роки стажу.

Чим пізніше українці виходять на пенсію, на тим вищі пенсійні виплати вони можуть розраховувати. Тому наразі громадянам вигідно працювати якомога довше.

Нагадаємо, окремі категорії пенсіонерів матимуть можливість отримати додаткову щомісячну виплату в розмірі приблизно 1 000 гривень. Ця фінансова допомога надається лише за дотримання певних умов.

Щомісячна доплата передбачена для таких категорій громадян:

пенсіонерів, які досягли віку 80 років і більше;

осіб, що проживають самотньо;

громадян, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

людей, які отримують пенсію за віком.

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