Пенсіонери можуть отримати доплату в тисячу гривень: кому доступна

Окремі категорії пенсіонерів матимуть можливість отримати додаткову щомісячну виплату в розмірі приблизно 1 000 гривень. Ця фінансова допомога надається лише за дотримання певних умов

Згідно із законом про посилення соціальних гарантій та рішенням уряду, щомісячна доплата передбачена для таких категорій громадян:

пенсіонерів, які досягли віку 80 років і більше;

осіб, що проживають самотньо;

громадян, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

людей, які отримують пенсію за віком.

Щоб отримати додаткову допомогу, необхідність у сторонньому догляді повинна бути підтверджена офіційними медичними документами.

Водночас пенсіонери, які отримують виплати через інвалідність, не мають права на цю доплату.

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Розмір надбавки до пенсії складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс до 2 361 гривні, тому додаткова виплата становить 944,4 гривні. Ця сума залишиться незмінною й у листопаді.

Нагадаємо, що в Україні планують провести пенсійну реформу. Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт для впровадження другого рівня пенсійної системи, який планують запустити з 2026 року. Мінсоцполітики підготувало кілька законопроєктів, які передбачають зміни в чинній солідарній пенсійній системі та впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Раніше ми писали, якою буде мінімальна пенсія у 2025 році. У 2025 році мінімальна пенсія не буде зростати, оскільки Кабінет міністрів вирішив заморозити цей показник. Відповідно, наступного року мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024-го. Наразі мінімальну пенсію в розмірі 2 725 грн незалежно від стажу можуть отримувати пенсіонери, які не працюють.

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За матеріалами: 24tv.ua.