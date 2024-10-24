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В Україні планують провести пенсійну реформу

24.10.2024 13:50
Ольга Деркач
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Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт для впровадження другого рівня пенсійної системи, який планують запустити з 2026 року

В Україні планують провести пенсійну реформу

В Україні планують провести пенсійну реформу Фото: freepik.com

Для цього буде необхідно провести оптимізацію єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), однак підвищення ставок цих податків не планується. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у програмі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» 23 жовтня, пише Forbes.

Мінсоцполітики підготувало кілька законопроєктів, які передбачають зміни в чинній солідарній пенсійній системі та впровадження накопичувальної пенсійної системи. За словами Жолнович, нова система буде обов’язковою.

На початковому етапі реформи обов’язкові внески будуть спрямовані на рахунки новоствореного Державного накопичувального фонду. Передбачається, що 2% від ЄСВ будуть йти в цей фонд: з 22% ЄСВ 20% залишатимуться у Пенсійному фонді, а 2% — направлятимуться до накопичувального. Крім того, 3% від ПДФО також буде відраховуватися на користь нової системи.

«Це не критично в рамках всієї держави, але буде спрямовано безпосередньо на рахунок родині, що потім теж повернеться в ту ж саму економіку, але не у вигляді податку, а у вигляді інвестиційного ресурсу», — зазначила Жолнович.

На відміну від солідарної системи, де всі внески спрямовуються в загальний фонд, ця реформа передбачає відрахування на індивідуальні накопичувальні рахунки.

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Запуск другого рівня пенсійної системи заплановано на 2026 рік. Через три роки після його старту з’явиться можливість направляти накопичувальні внески не лише до державного фонду, але й до приватних пенсійних фондів, зауважила міністерка соціальної політики.

«Ми ставимо запуск на 2026 рік, — каже Жолнович. — Але зрозуміло, що треба ж подивитися, як цей законопроєкт буде проходити в Верховній Раді».

Наразі документ перебуває на стадії обговорення з Міністерством фінансів та міжнародними організаціями, зокрема МВФ та Світовим банком, тому його ще не представили на громадське обговорення, пояснила міністерка.

Спроби запустити другий, накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні відбувалися й раніше. Тільки за час повномасштабної війни таких спроб було вже дві.

Перший відповідний законопроєкт був поданий до парламенту в листопаді 2022 року, однак не отримав підтримки. Друга спроба відбулася в квітні 2023 року, коли цю ініціативу просувала голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, проте і тоді реалізація не відбулася.

Нагадаємо, що названі пенсії військовим за інвалідністю в 2024 році. В Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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