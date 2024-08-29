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Скільки років стажу потрібно українцям для виходу на пенсію у 2024 році

29.08.2024 15:40
Ольга Деркач
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Пенсійний стаж — це період, за який роботодавець здійснював внески до Пенсійного фонду за працівника, а не час фактичної роботи

Скільки років стажу потрібно українцям для виходу на пенсію у 2024 році

Скільки років стажу потрібно українцям для виходу на пенсію у 2024 році Фото: freepik.com

На розмір страхового стажу впливає також і сума внесків. Наразі мінімальний місячний внесок — 1760 грн. До страхового стажу зокрема зараховуються і періоди трудової діяльності, що відбулися до 1 січня 2004 року, включаючи роботу, військову службу тощо.

Отже, який страховий стаж необхідний для призначення пенсії за віком у 2024 році?

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», щоб отримати пенсію за віком у 2024 році, потрібно мати такий страховий стаж:

  • при досягненні 60 років — щонайменше 31 рік;
  • при досягненні 63 років — щонайменше 21 рік;
  • при досягненні 65 років — щонайменше 15 років.

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Нагадаємо, що українцям по-новому рахуватимуть пенсії. В Україні можуть змінити систему розрахунку пенсій. Вона враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та щомісячних внесків. Через те, що пенсійна система часто зазнавала багатьох змін, обрахунок виплат відчутно ускладнився.

Уряд розробляє нову систему, яка враховуватиме лише два критерії:

  • кількість відпрацьованих років;
  • кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.

У результаті це конвертуватиметься у певну кількість балів. Вартість одного бала дорівнюватиме 30% від середньої зарплати конкретного року.

Також раніше ми писали, що український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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За матеріалами: dp.reporter.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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