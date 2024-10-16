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PaySpaceMagazine

В яких регіонах України найвищі пенсії — Опендатабот

16.10.2024 12:10
Дарія Шуть
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Майже половина українців отримує пенсії нижче $100, а чверть пенсіонерів — близько $66

В яких регіонах України найвищі пенсії — Опендатабот

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Станом на 1 жовтня в Україні є 10,34 млн пенсіонерів, котрі отримують виплати, згідно з даними Пенсійного фонду України (ПФУ). При цьому майже кожен четвертий з них (загалом 2,8 млн осіб) продовжують працювати.

Середня пенсія по країні становить 5851 грн або ж $141, а пенсіонери, що працюють, отримують в середньому по 6257 грн, підрахували аналітики Опендатабота.

80% українців отримують пенсії у банках, інші — поштою. Найбільша частка цих виплат припадає на ПриватБанк (57,8%) та Ощадбанк (31,8%).

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Скільки отримують пенсіонери в різних регіонах

У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за $100. Більш половини з них взагалі отримують 2760 грн на місяць ($66).

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж $165.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або $100.

Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або $370.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Найвищі пенсії наразі виплачують у Києві — 7971 грн. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області.

Водночас найменші виплати фіксуються у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, якщо пропоновану норму в проєкті державного бюджету-2025 збережуть у фінальній редакції, частина українських пенсіонерів буде позбавлена отриманих виплат. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року. За допомогою нової пенсійної реформи влада прагне забезпечити рівні умови для українців в контексті виплат пенсій.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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