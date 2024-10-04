У деяких пенсіонерів можуть забрати гроші з рахунків: за яких умов

Якщо пропоновану норму в проєкті державного бюджету-2025 збережуть у фінальній редакції, частина українських пенсіонерів буде позбавлена отриманих виплат

У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо вони не використовувалися протягом року.

Зокрема, стаття 41 документа зобов’язує державний Ощадбанк, який перераховує громадянам пенсійні виплати, переказати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад у ПФУ.

Це стосується рахунків пенсіонерів-переселенців, за якими не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів) протягом останніх 12 місяців, тобто впродовж всього 2024 року.

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Також Кабінет міністрів пропонує забирати виплати у пенсіонерів-ВПО, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом пів року з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Ця стаття стосується лише переселенців, зареєстрованих до початку повномасштабної війни.

Згідно з законодавством, пенсійні рахунки ВПО відкривалися лише в Ощадбанку, тож в інших банках відповідних невикористаних залишків коштів немає. Водночас вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обтяження.

Водночас передбачається, що держава зможе поновити виплату пенсії особам, які після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку. Порядок відновлення виплат ще має затвердити Кабмін.

За підрахунками Міністерства фінансів, з неактивних рахунків пенсіонерів-переселенців можуть вилучити близько 11,3 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року.

Важливим нововведенням буде можливість громадян самостійно доплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це дозволить збільшити розмір пенсії, особливо коли роботодавець не забезпечує достатню зарплату.

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За матеріалами ЕП