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В Україні запустили новий проєкт для підтримки ВПО

22.08.2024 19:30
Дарія Шуть
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Мінсоцполітики України анонсувало старт революційного проєкту, спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) похилого віку та людей з інвалідністю

В Україні запустили новий проєкт для підтримки ВПО

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Ключовою особливістю цієї ініціативи є запровадження принципу «гроші ходять за людиною» при наданні соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання, повідомили в пресслужбі міністерства.

Зазначається, що цей підхід дозволить людям, які через бойові дії змушені були залишити свої будинки, отримувати необхідну допомогу та підтримку незалежно від місця їхнього перебування. Заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва наголосила на важливості цього кроку, назвавши його «величезною перемогою» у сфері соціального захисту.

Процедуру отримання послуги максимально спрощено. Особа, яка потребує допомоги, може подати заяву або звернення до місцевого самоврядування за місцем проживання. Після укладання договору з надавачем соціальних послуг кошти на оплату будуть перераховуватися безпосередньо на банківську картку.

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Проєкт відкриває нові можливості для залучення як комунальних, так і недержавних постачальників соціальних послуг. Це дозволить розширити спектр доступних послуг та підвищити їхню якість. Особливо важливо, що одержувачі зможуть самостійно обирати постачальника послуг, що сприятиме розвитку конкуренції та покращення якості обслуговування.

Для реалізації проєкту у держбюджеті на 2024 рік передбачено понад 366,8 млн грн, що дозволить забезпечити соціальними послугами понад 2300 осіб. Міністерство також планує залучати міжнародних партнерів для додаткової підтримки, зокрема у питаннях облаштування житла для надання послуг.

Нагадаємо, Організація Razom for Ukraine оголосила про грантову програму для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Метою програми Razom Jobs є забезпечити підтримку невеликих громад, та завдяки співпраці з неприбутковими організаціями України надавати їм можливості для подолання наслідків війни та подальшого розвитку в контексті економічної незалежності.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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