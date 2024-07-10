Для ВПО запровадять нову фінансову допомогу — Мінсоцполітики

В уряді активно розробляють новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Незабаром його передадуть на розгляд Кабінету міністрів

Для ВПО незабаром можуть з’явитись субсидії на оренду житла. Після узгодження відповідного інструмента державної підтримки його подадуть на розгляд уряду, повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

За її словами, новий варіант допомоги для вразливих категорій населення був розроблений разом із народними депутатами та міжнародними партнерами. Наразі субсидії на оренду є попередніми пропозиціями та ще потребують обговорень.

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«У разі схвалення їх урядом ми разом з Пенсійним фондом, одним з найбільш розвинених з точки зору цифрової бази органів в системі соціальної підтримки і який вже має потужну інфраструктуру, розпочнемо пілот цього проєкту», — пояснила Марчак.

Попередньо планується, що новий інструмент підтримки запрацює в кількох регіонах, а згодом пошириться на всю країну. В разі запровадження він буде діяти паралельно з виплатами на проживання, які наразі становлять 2 000 та 3 000 грн на місяць на особу.

Як працюватиме механізм субсидій

Розробники пропонують, щоб субсидія на оренду житла призначалася тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу.

Для розрахунку суми допомоги братимуть соціальний норматив площі (13,5 кв.м на одного члена родини, але не менш як 35 кв.м на родину), середній розмір оренди квадратного метра житлової площі (193,6 грн за даними Держстату). Розрахована сума буде скоригована з урахуванням регіонального коефіцієнта вартості оренди. Однак ці коефіцієнти також іще можуть змінюватися.

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Другою особливістю є те, що новою субсидією можна буде скористатися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду, яку розробили для цього інструменту, можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ.

Щоб отримати субсидію на оренду, переселенцю достатньо буде подати заяву до ПФУ із зазначенням кількості членів родини. Після розрахунку людині надійде повідомлення про призначення субсидії.

Крім того, Мінсоцполітики пропонує зменшити податки для орендодавця на ту частину компенсації, яку надаватиме держава.

Нагадаємо, українська влада може розширити перелік громадян, яким виплачуватимуть допомогу як ВПО. Кошти на відповідні виплати закладені в держбюджеті на 2024 рік, і ці 57 млрд грн на потреби переселенців, заявила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За матеріалами Укрінформ