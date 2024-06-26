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Більше українців зможуть отримувати виплати ВПО — Кабмін

26.06.2024 13:40
Дарія Шуть
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Українська влада може розширити перелік громадян, яким виплачуватимуть допомогу як внутрішньо переміщеним особам (ВПО)

Виплати ВПО

Фото: tr.tax.gov.ua

В Україні необхідно збільшити кількість переселенців, які можуть отримувати грошову допомогу ВПО на оплату житла. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що вже направила відповідне звернення очільнику Кабінету міністрів Денису Шмигалю, пропонуючи розширити список категорій ВПО, що мають право на виплати.

Верещук наголосила, що кошти на відповідні виплати закладені в держбюджеті на 2024 рік, і важливо спрямувати ці 57 млрд грн на потреби переселенців.

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«Я проти ідеї, щоб в інший спосіб надавати ВПО ці кошти, гадаю, люди в змозі самі вирішувати, куди витратити гроші від держави, виходячи з власних потреб», — заявила Верещук.

За її словами, гроші повинні виплачуватись безпосередньо переселенцям, а не через інші способи підтримки. І збільшення кількості категорій ВПО, які отримують виплати, є важливим кроком для підтримки переселенців у цей складний час. Водночас можливі терміни прийняття відповідного рішення наразі невідомо.

Нагадаємо, через ескалацію війни багато українців знову змушені евакуюватися з небезпечних районів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2022 року № 1195, грошова допомога у зв’язку з евакуацією надається наступним чином:

  • особам, які евакуйовані з населених пунктів, розташованих у зонах проведення воєнних (бойових) дій або можливих бойових дій (мається на увазі централізована евакуація потягом або автобусами);
  • за умови, що ці особи не отримували допомогу від міжнародних організацій і раніше не отримували грошову допомогу для цивільного населення, що евакуюється.

Розмір допомоги складає 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, а для інших осіб — 2000 грн.

Також ми писали, що ЮНІСЕФ виплатить українцям по 10,8 тис. грн допомоги. Нову грошову допомогу запровадили для родин з двох прифронтових регіонів, що змушені евакуюватись через бойові дії. Хто саме і як може отримати, читайте в матеріалі.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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