ВПО можуть отримати до $50 000: умови

Організація Razom for Ukraine оголосила про грантову програму для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Хто і на яких умовах може отримати гроші, читайте в матеріалі
Метою програми Razom Jobs є забезпечити підтримку невеликих громад, та завдяки співпраці з неприбутковими організаціями України надавати їм можливості для подолання наслідків війни та подальшого розвитку в контексті економічної незалежності.
За даними Мінсоцполітики на початок 2024 року в Україні налічувалося 4,9 млн ВПО, але через посилення бойових дій ця кількість може зростати. На новому місці на них очікують нові виклики повʼязані з пошуком житла, налагодження побуту і пошуком роботи.
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Згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції на квітень 2024 року, лише 45% ВПО мають роботу, включаючи лише 7% самозайнятих. Для порівняння, офіційний рівень безробіття в середньому по Україні становить близько 20%.
За допомогою нової програми планують підвищити рівень працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів звільнених громад.
Тематика грантів
- Програми спрямовані на працевлаштування ВПО та жителів звільнених громад.
- Програми спрямовані на розвиток самозайнятості серед ВПО та жителів звільнених громад.
Сума одного гранту складатиме до $30 000 (у виняткових випадках — до $50 000).
Проєкт триватиме від 4 до 6 місяців. Подати заявку на участь можна до 31 серпня, заповнивши описову та фінансову форми та надіславши їх через Google-форму.
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Хто може взяти участь
- організації, які офіційно зареєстровані відповідно до закону України «Про громадські об’єднання» або відповідно до закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- організації, які включені до «Реєстру неприбуткових організацій» та мають відповідну ознаку неприбутковості (виключно 0032, 0034, 0036, 0038, 0048);
Також можуть подавати заявки організації, які раніше отримували гранти від RAZOM.
Пріоритети конкурсу
- Досвід у підтримці ВПО та жителів звільнених громад.
- Цікаві та дієві ідеї з доведеними результатами.
- Проєкти, спрямовані на невеликі громади та враховують специфіку ринку праці в громаді.
Оголошення результатів конкурсу відбудеться 1 жовтня на сторінках Razom for Ukraine.
Нагадаємо, сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. У нашій статті ми розглянули, як скористатися такою допомогою.
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Джерело: Razom for Ukraine