ВПО можуть отримати до $50 000: умови

Організація Razom for Ukraine оголосила про грантову програму для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Хто і на яких умовах може отримати гроші, читайте в матеріалі

Метою програми Razom Jobs є забезпечити підтримку невеликих громад, та завдяки співпраці з неприбутковими організаціями України надавати їм можливості для подолання наслідків війни та подальшого розвитку в контексті економічної незалежності.

За даними Мінсоцполітики на початок 2024 року в Україні налічувалося 4,9 млн ВПО, але через посилення бойових дій ця кількість може зростати. На новому місці на них очікують нові виклики повʼязані з пошуком житла, налагодження побуту і пошуком роботи.

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Згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції на квітень 2024 року, лише 45% ВПО мають роботу, включаючи лише 7% самозайнятих. Для порівняння, офіційний рівень безробіття в середньому по Україні становить близько 20%.

За допомогою нової програми планують підвищити рівень працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів звільнених громад.

Тематика грантів

Програми спрямовані на працевлаштування ВПО та жителів звільнених громад.

Програми спрямовані на розвиток самозайнятості серед ВПО та жителів звільнених громад.

Сума одного гранту складатиме до $30 000 (у виняткових випадках — до $50 000).

Проєкт триватиме від 4 до 6 місяців. Подати заявку на участь можна до 31 серпня, заповнивши описову та фінансову форми та надіславши їх через Google-форму.

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Хто може взяти участь

організації, які офіційно зареєстровані відповідно до закону України «Про громадські об’єднання» або відповідно до закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

організації, які включені до «Реєстру неприбуткових організацій» та мають відповідну ознаку неприбутковості (виключно 0032, 0034, 0036, 0038, 0048);

Також можуть подавати заявки організації, які раніше отримували гранти від RAZOM.

Пріоритети конкурсу

Досвід у підтримці ВПО та жителів звільнених громад.

Цікаві та дієві ідеї з доведеними результатами.

Проєкти, спрямовані на невеликі громади та враховують специфіку ринку праці в громаді.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться 1 жовтня на сторінках Razom for Ukraine.

Нагадаємо, сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. У нашій статті ми розглянули, як скористатися такою допомогою.

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Джерело: Razom for Ukraine