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Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

09.07.2024 14:00
Микола Деркач
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Сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. Далі ми розглянемо, як скористатися такою допомогою

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм Фото: freepik.com

NV Бізнес разом із Командою підтримки реформ Мінекономіки зібрало дані про 28 програм для МСБ: міжнародних, державних і окремо для стартапів.

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

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Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

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Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Раніше ми писали, що Американський проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» почав приймати грантові заявки для збільшення фінансування українських підприємств. Загалом низці компаній роздадуть $25 млн.

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Рубрики: СтартапиАналітикаГрошіОглядиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіБізнес
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Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

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