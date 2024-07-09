Як українському бізнесу отримати гранти: огляд міжнародних та державних програм

Сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. Далі ми розглянемо, як скористатися такою допомогою

NV Бізнес разом із Командою підтримки реформ Мінекономіки зібрало дані про 28 програм для МСБ: міжнародних, державних і окремо для стартапів.

Цікаве по темі: Інвестиційні програми та гранти для українського бізнесу: яку суму можна залучити

Читайте популярне: Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

Раніше ми писали, що Американський проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» почав приймати грантові заявки для збільшення фінансування українських підприємств. Загалом низці компаній роздадуть $25 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український бізнес може отримати гранти до $5 тисяч: умови

В Україні запустили програму для бізнесу з грантовим фондом €480 000

Три українські стартапи отримали гранти від Glovo Startup Lab