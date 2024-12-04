В Україні проведуть пенсійну реформу — опубліковано проєкт

План пенсійної реформи передбачає введення базової пенсії розміром у 30% від мінімальної зарплати, а також систему балів за страхові внески

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи. Наразі він опублікований для обговорення на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Після 5 грудня його буде переглянути і за необхідності внесено необхідні правки.

В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

Зокрема, пропонується застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

При цьому до розміру солідарної пенсії не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром. Також планується запровадити базову пенсію замість поточної системи численних доплат і «дотяжок» не статусного характеру.

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Основні положення реформи

Після реформи пенсія за віком складатиметься з базової частини пенсії за віком та страхової частини пенсії за віком:

Розмір базової частини становитиме 30% мінімальної зарплати на поточний рік, зменшеної на суму відрахувань податків та інших обов’язкових платежів.

Розмір страхової частини розраховуватиметься як похідна від суми внесків, які особа сплатила протягом всього періоду своєї зайнятості.

Вартість одного балу пропонується визначати за формулою з урахуванням середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески за попередній рік. 4200 – це усереднена кількість балів, яку набуватиме особа за 35 років страхового стажу при сплаті внесків.

Вартість одного балу визначається Кабінетом міністрів та затверджується щороку з 1 березня.

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Водночас проєктом пропонується вивести поза поняття «пенсія» всі надбавки, інші виплати, які мають статусний характер, чи інші привілеї, що встановлені іншими законами та виплачуються коштом державного бюджету. Всі вони будуть збережені та консолідовані в окремому законі, згідно з нормами якого і будуть нараховуватись поза основною пенсією.

Розмір додаткових державних соціальних виплат до пенсії для кожної окремої категорії осіб встановлюватиметься як відсоток від базової величини, розмір якої на старті реформи буде еквівалентний розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індексація пенсій та мінімальний стаж

Проєкт пропонує змінити підходи до індексації пенсій, зокрема осучаснити страхову частину пенсії на рівень зростання середньої заробітної плати.

«Зростання пенсій буде відповідати процесам, що відбуваються в економіці: зростуть заробітні плати (зростуть суми надходжень від внесків) — зростуть пенсії, уповільнюється зростання заробітних плат — уповільнюється зростання пенсій», — йдеться в пояснювальній записці.

Також оновлюється система перерахунку виплат для осіб, які продовжили працювати на пенсії. Для працюючих пенсіонерів індексація пенсій відбуватиметься автоматично, щороку. Розмір пенсії збільшуватиметься з урахуванням кількості набутого додаткового стажу.

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Водночас пропонується виплачувати пенсії українцям, які досягли 65-річного віку, але не мають достатньо страхового стажу, хоча при цьому сплатили достатньо великі суми страхових внесків.

Зокрема, право на пенсію за віком нададуть незалежно від наявного страхового стажу (нині мінімальна вимога 15 років) особам, які досягли 65 років, за умови, що до цього часу вони сплатили внески в сумі, еквівалентній сумі внесків за 30 років стажу з мінімальної заробітної плати.

Інші чинні параметри щодо визначення права на пенсію (вимоги до страхового стажу та віку виходу на пенсію) залишаться без змін.

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За матеріалами РБК-Україна