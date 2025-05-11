Яка мінімальна зарплата в Україні після вирахування податків

У 2024 році українці двічі ставали свідками підвищення мінімальної зарплати. Однак у 2025-му таких змін поки не передбачено

Скільки становить «мінімалка» до вирахування податків

На сьогодні законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень на місяць, що дорівнює 48 гривням за годину.

Важливо! Згідно з положеннями Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, перегляд розміру мінімальної зарплати не планується щонайменше до 2028 року.

Скільки податків відраховується із зарплати

З мінімальної зарплати утримується:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — це 1 440 гривень;

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — це 1 440 гривень; 5% військового збору — 400 гривень.

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Загалом, із 8 000 гривень утримується 1 840 гривень, тож працівник фактично отримує на руки 6 160 гривень.

Зверніть увагу! Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22% від нарахованої зарплати — тобто 1 760 гривень — сплачує не працівник, а роботодавець окремо.

Нагадаємо, що у 2025 році пенсіонери, які продовжують трудову діяльність, підпадають під загальні правила оподаткування. Їхній дохід, зокрема заробітна плата, оподатковується на загальних підставах — із сукупною ставкою податків у 23%.

Раніше ми писали, у 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні зростала двічі: з 1 січня вона становила 7 100 гривень, а вже з 1 квітня — 8 000 гривень. Що ж чекає на мінімалку у 2026 році?

Крім того, ми писали, де у ЄС найвища погодинна зарплата. Середня погодинна вартість праці демонструє значні відмінності між країнами ЄС: найнижчі показники зафіксовані в Болгарії (€10,6), Румунії (€12,5) та Угорщині (€14,1), а найвищі — у Люксембурзі (€55,2), Данії (€50,1) та Бельгії (€48,2).

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Джерело: 24 Канал.