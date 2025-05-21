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Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів

21.05.2025 19:35
Микола Деркач
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Існує висока вірогідність того, що в Україні оподатковуватимуться абсолютно всі доходи громадян, і карткові перекази — не виняток

Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів

Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це в етері КИЇВ24 розповіла Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність.

Депутатка говорить, що влада може ухвалити рішення про підвищення податків, зокрема для фізичних осіб, і саме на цьому наразі зосереджено фокус. Обговорюються пропозиції оподаткувати будь-які доходи — від переказів на картку до продажу вживаних речей онлайн.

«Маємо знати, що, можливо, влада вдасться до рішення про підняття податків. Я ж бачу, як готується вже навколо таке середовище, яке підводить під збільшення податків: «а давайте оподатковувати доходи фізичних осіб — всі»… Тобто, переказали один одному на картку — це твій дохід. Плати податок. Продав вживану річ на якійсь цифровій платформі — плати податок», — зазначила депутатка.

Водночас, про підвищення ПДВ наразі не говорять, хоча це не виключено. У спробах закрити бюджетний дефіцит не можна допустити витіснення бізнесу з країни, зауважила депутатка.

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«Все зводиться до того, що все ж таки представники влади бачать гроші більше у фізичних осіб. Щодо підняття якихось загальнодержавних податків на рівні податку, непрямих податків, ПДВ, поки я не чула, але все можливо. Тут головне, щоб з цим бажанням — знайти швидкі додаткові гроші — не виплеснули бізнес з України. Ось це важливо. Тому що всі працюють на грані й, якщо це не усвідомлюється, то дуже погано», — сказала Ніна Южаніна.

При цьому вона додала, що десь потрібно взяти 400 мільярдів. Таку ж суму нещодавно назвав заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Але тут є додатковий виклик. Пам’ятаєте я писав, що у бюджеті не вистачає на військові видатки мінімум 200 млрд? Так ось, я помилився. Цифра необхідних змін у Бюджет 2025 буде як мінімум у двічі більше: треба буде знайти від 400-500 млрд грн», — написав нардеп.

Южаніна також додала, що не уявляє, як зараз депутати можуть проголосувати за збільшення дефіциту, навіть якщо це йде на військові цілі, без розумного джерела наповнення бюджету, дохідної частини на цю суму.

«Тому що призивати нас розуміти що йде війна…, ну це вже не дитячий садок далеко. Тобто ми всі це усвідомлюємо, але і відповідальність влади, вона дуже важлива», — сказала депутатка.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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