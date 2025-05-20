Якими будуть мінімальна зарплата та курс гривні у 2026-2028 роках

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики отримав документ, який містить макропрогноз від Мінекономіки на наступні декілька років, зокрема, щодо мінімальної зарплати та курсу гривні до долара США

Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«До речі, про бюджетну декларацію і плани Уряду на бюджет 2026-2028. Нам потрапив у руки документ… У тому числі там є макропрогноз від Мінекономіки від середини квітня 2025-го. Тому поки ми можемо стверджувати, що поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри…», — написав нардеп.

Мінімальна заробітна плата:

у 2026 році — 8 688 грн;

у 2027 році — 9 374 грн;

у 2028 році — 10 059 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб:

у 2026 році — 3 288 грн;

у 2027 році — 3 482 грн;

у 2028 році — 3 667 грн.

Номінальний ВВП:

у 2026 році — 10 443,5 млрд грн;

у 2027 році — 11 920,9 млрд грн;

у 2028 році — 13 471,7 млрд грн.

Читайте також: Як змінився банківський сектор України у 2025

Індекс споживчих цін (інфляція):

у 2026 році — 109,7%;

у 2027 році — 107,1%;

у 2028 році — 105,6%.

Середній курс гривні до долара США:

у 2025 році — 43,3 грн;

у 2026 році — 44,7 грн;

у 2027 році — 45,2 грн;

у 2028 році — 45,6 грн.

Курс гривні на кінець року:

у 2025 році — 43,7 грн;

у 2026 році — 44,8 грн;

у 2027 році — 45,3 грн;

у 2028 році — 45,8 грн.

«Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво», — пояснив Железняк.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Названо найзаможніших депутатів України — YouControl

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати