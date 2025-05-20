Як змінився банківський сектор України у 2025

Приріст кредитного портфеля клієнтів прискорюється та відіграв ключову роль у підтримці активів банківського сектору протягом І кварталу. Водночас вкладення у цінні папери та депозитні сертифікати дещо знизилися. Банки залишаються стійкими завдяки запасу капіталу, а збереження прибутковості сприятиме подальшому нарощенню кредитного портфеля

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за І квартал 2025 року, передає пресслужба НБУ.

Наводимо основні висновки:

Банки прискорили темпи кредитування бізнесу та надалі нарощують кредити населенню.

Зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу прискорилося до 9,5% до попереднього кварталу та до 28,4% у річному вимірі.

Традиційно зростали обсяги кредитів аграріям, підприємствам оптової торгівлі, а також у сфері будівництва та машинобудування.

Обсяг чистих гривневих кредитів фізособам також жваво зростав: 6,7% за квартал та 35,9% за рік.

Якість кредитного портфеля поліпшується.

Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами в I кварталі, знизилася до близько 3% – це ліпше ніж середні показники до повномасштабного вторгнення.

Частка NPL скоротилася на 1,7 в. п. за квартал та на 7,5 в. п. за рік – до 28,6%.

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Обсяг депозитів населення зростає.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 0,5% за квартал та на 12,5% за рік.

Строкові депозити фізосіб у гривні в І кварталі зростали швидше за поточні кошти, тож частка строкових коштів збільшилася до 34,3%. Рівень доларизації вкладів клієнтів знизився до 31,1% під впливом укріплення курсу гривні.

Прибутковість банківської системи нормалізується.

За І квартал 2025 року банківський сектор отримав 40 млрд грн прибутку, 65,7% якого сформували державні банки. Збитковими були 10 малих банків із сукупним збитком лише 0,4 млрд грн.

Прибутковість банківської системи в цілому нормалізується, структура доходів наближається до довоєнної. Достатній прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу не лише надалі виконувати регуляторні вимоги, а й нарощувати кредитування економіки.

Детальніше зі звітом можна ознайомитися за посиланням.

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