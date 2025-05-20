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Названо найзаможніших депутатів України — YouControl

20.05.2025 15:00
Микола Деркач
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Аналітики R&D-центру YouControl дослідили декларації народних депутатів 9 скликання за 2024 рік. Загальний дохід парламентарів сягнув 14,8 млрд грн, а найбагатші депутати зосереджені у фракції «Європейська Солідарність» — вона задекларувала 4,7 млрд грн, або 66% від усіх доходів Верховної Ради

Названо найзаможніших депутатів України — YouControl

Фото: YouControl

Про це йдеться у матеріалі YouControl.

98% від загального доходу фракції «Європейська Солідарність» та 65% від статків всіх народних депутатів складають заробітки Петра Порошенка — 4,62 млрд грн. Основна частина його фінансових надходжень — понад 60%, складається з отриманих дивідендів від ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» та швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Другим у фракції став Олексій Гончаренко (9,6 млн грн), третім — Микола Княжицький (8,9 млн грн).

Серед груп позафракційних депутатів лідирує Олесь Довгий із доходом 79,3 млн грн, далі — Олена Кондратюк (76,8 млн грн) і Антон Яценко (30,5 млн грн). Примітно, що доходи останніх знизились, а Олеся Довгого — навпаки, зросли на 41%.

У «Слузі Народу» найвищий дохід у 2024 році задекларував Андрій Герус — 70,3 млн грн. Його дохід зменшився на 10 млн грн порівняно з 2023 роком. За ним ідуть Олександр Сова (34,1 млн грн) та Олег Тарасов (22,8 млн грн), останній отримав понад 21 млн грн у подарунок від батька.

Група «За майбутнє» задекларувала 785 млн грн. Більшість суми — у Степана Івахіва (584,8 млн грн), далі — Іван Чайківський (51 млн грн) та Ігор Палиця (44,6 млн грн). Значна частина доходів Івахіва — дивіденди й операції з цінними паперами.

Названо найзаможніших депутатів України — YouControl

Фото: YouControl

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Група «ДОВІРА» суттєво втратила — мінус 32% — до 238,7 млн грн. Найбільший дохід тут залишився у Бориса Приходька (145,1 млн грн), попри падіння його доходів.

У фракції «Батьківщина» — 111,5 млн грн. Найбільше задекларували Андрій Пузійчук (10,4 млн грн), Олег Мейдич (12,4 млн грн) та Костянтин Бондарєв (10,5 млн грн).

Група «Платформа за життя та мир» збільшила доходи до 160 млн грн. Найбільші суми у Юрія Бойка (45 млн грн), Віталія Борта (43 млн грн) та Григорія Суркіса (24 млн грн).

Фракція «Голос» задекларувала найменше — 56,2 млн грн. Найзаможніші тут Ярослав Рущишин (13,3 млн грн) і Юлія Сірко (8,1 млн грн).

Група «Відновлення України» показала зростання до 118,9 млн грн. Лідер — Вадим Столар із 84 млн грн, здебільшого від дивідендів та продажу майна.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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