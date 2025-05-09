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Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати

09.05.2025 17:40
Микола Деркач
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Українці звикли переказувати гроші з картки на картку, але, за словами юристів, транзакції на суму понад 2000 грн повинні оподатковуватися

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати Фото: freepik.com

Про це Уніан розповів Василь Андрусяк — партнер MORIS, керівник практики податкового права.

Він зазначив, що де-юре, 2 тис. грн на рік — це та сума коштів, яка не підлягає оподаткуванню. Також не розглядаються як об’єкт оподаткування гроші, відправлені родичам.

«В ідеалі оподатковувати повинні всі перекази на картку, які перевищують суму 2 тис. грн, але з поправкою на те, чи є це доходом людини чи ні. Тобто, людині не потрібно платити податки, якщо кошти їй дали в борг, і вона поверне стільки, скільки й отримала. Але, якщо не близький родич просто надсилає людині гроші, то теоретично одержувач має задекларувати дохід», — пояснив Андрусяк.

За його словами, крім податків, усі витрати на банківські комісії за переказ коштів фізичні особи сплачують самостійно. Розмір цих комісій визначається тарифами конкретного банку і може суттєво різнитися залежно від низки чинників, зокрема, тарифів на обслуговування карткових рахунків або внесення/зняття готівки.

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Також Андрусяк пояснив, як відбувається переказ подарункових коштів з картки на картку різних банків.

Податковий кодекс чітко передбачає, що подарунки між членами сім’ї 1-2 ступенів споріднення не підлягають оподаткуванню, навіть якщо йдеться про великі суми.

Якщо ж вам не родич як подарунок захоче скинути на карту, наприклад, 100 тис. грн, то ви будете зобов’язані сплатити податки, оскільки отримали дохід.

У цілому, для будь-якого виду доходів в Україні є базова ставка:

  • податок на доходи фізичних осіб — 18%;
  • військовий збір — 5%.

Для подарунків не від близьких родичів діє зменшена (пільгова) ставка ПДФО — 5%, однак за відсутності підписаного та нотаріально посвідченого договору дарування податкові органи, ймовірно, трактуватимуть такі кошти як «інший дохід», що оподатковується за ставкою 18% ПДФО.

Сплатити такі податки можна онлайн на сайті Податкової через електронний кабінет платника податків.

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Рубрики: FinTechГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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