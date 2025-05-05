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Скільки грошей задекларували українці у 2024

05.05.2025 18:20
Микола Деркач
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Фахівці Державної податкової служби України оприлюднили звіт, у якому зазначено, що за минулий рік українці подали понад 170 тис. декларацій

Скільки грошей задекларували українці у 2024

Скільки грошей задекларували українці у 2024 Фото: unsplash.com, freepik.com

326 мільярдів гривень. Саме таку суму доходів задекларували громадяни. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень.

«За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн та військового збору — понад 1,5 млрд гривень», — йдеться у звіті.

Найбільші суми задекларували мешканці:

🔹Києва – 156 млрд грн,

🔹Дніпропетровщини – майже 30 млрд грн,

🔹Львівщини – 18,2 млрд грн,

🔹Київської області – 17,5 млрд грн.

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Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

🔹іноземні доходи – 34,2 млрд грн;

🔹спадщину та дарування – 13,6 млрд грн;

🔹доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн;

🔹інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн;

🔹інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн;

🔹доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.

Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

Усього понад 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

Один із мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет — понад 4,6 млрд гривень.

Також понад 53 тис. громадян скористалися правом на податкову знижку і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом 2023 року це більше на 36 млн гривень.

«Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи. Ви — партнери держави у зміцненні економіки!», — наголосили у ДПСУ.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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