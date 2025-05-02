Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за березень 2025 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні зменшилася з 855 (станом на 1 березня 2025 року) до 838 (станом на 1 квітня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 60 (було 61).

Зокрема, у березні Національний банк відкликав банківську ліцензію в АТ «Банк «Портал» та виключив відомості про цю установу з Державного реєстру банків на підставі рішення єдиного акціонера зазначеного банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та завершення здійснення банківської діяльності.

Також протягом березня із реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки, примусово виключено 13 фінансових компаній, одного страховика та одну кредитну спілку.

Крім того, у березні анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії п’яти фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам, примусово анульовано ліцензії восьми фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці. Також Нацбанк погодив звуження обсягу ліцензії одній фінансовій компанії.

Станом на 1 квітня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 451 фінансова компанія (було 464), 53 страховики non-life (було 54), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (кількість не змінилася), 98 кредитних спілок (була 101), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася до 41 (було 40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 49) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 30). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Протягом березня до Національного банку надійшло 387 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків – 94, кредитних спілок і колекторських компаній – 26, банків – 35, операторів платіжних послуг – п’ять.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у березні 2025 року

Нацбанк у березні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до семи банків та двох небанківських фінансових установ. Щодо банків — це найбільший (за кількістю) показник за останній рік. За сумою накладених штрафів березень поступився лише грудню 2024 року, коли регулятор оштрафував АТ «РВС Банк» на 135,15 млн грн.

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Пропонуємо ознайомитися зі статистикою за серпень-грудень 2024 року, а також січень 2025 року.

Штрафи, застосовані Нацбанком до банків у березні 2025 року

АТ «МІБ» — штраф у розмірі 20 500 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

АТ «Банк «Український Капітал» — 20 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

АБ «Південний» — 7 500 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Також установа отримала штраф у розмірі 400 000 грн за деякі інші порушення.

Ознайомитися детальніше з причинами накладення штрафів регулятором на зазначені банки можна у звіті Національного банку України.

АТ «Правекс Банк» — 5 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Сенс Банк» — 4 100 000 грн за порушення двох вимог регулятора, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ.

АТ АКБ «Львів» — 2 051 000 грн за порушення декількох вимог, серед яких: п. 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Ідея Банк» — 102 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.

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Штрафи, застосовані Нацбанком до небанківських фінансових установ у березні 2025 року

АТ «СГ «ТАС» — застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 265 200 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Законом України «Про страхування» та Положенням про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників, затвердженим постановою Правління НБУ від 20 грудня 2023 року № 174 (зі змінами) (назва в редакції, що діяла на день вчинення порушення).

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» — штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Нацбанку від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

Хто втратив ліцензії у березні 2025 року

Крім того, у березні анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії п’яти фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам, примусово анульовано ліцензії восьми фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці. Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії одній фінансовій компанії.

Так, на початку березня регулятор анулював (відкликав) ліцензії на діяльність фінкомпаніям:

ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною (через зв’язки з рф);

Наступні чотири компанії втратили ліцензії через порушення визначеної абзацом третім підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192 (зі змінами), (далі – Положення № 192), пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу:

ТОВ «Клай Кредит» ;

; ТОВ «Фінансова Компанія «Прогресивні Фінанси» ;

; ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» ;

; ТОВ «В Лізинг».

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Протягом другої декади березня Нацбанк України відкликав (анулював) ліцензії наступних компаній:

ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія» — на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит;

— на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Строймайстер» — на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

— на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг; ТОВ «МФК «Аверс» — на підставі власної заяви — ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

— на підставі власної заяви — ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. ТОВ «Фінансова Компанія «НСТ Груп» — захід впливу НБУ;

— захід впливу НБУ; ТОВ «Альтафінанс» — захід впливу НБУ;

— захід впливу НБУ; ТОВ «Вольтер Капітал» — захід впливу НБУ.

Підставою для прийняття зазначених рішень до ТОВ «Фінансова Компанія «НСТ Груп» та ТОВ «Альтафінанс» стало порушення фінансовими установами визначеної в пункті 19 Положення № 192, пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу. До ТОВ «Вольтер Капітал» підставою стало порушення фінансовою установою визначеної в пункті 13 Положення № 192 пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу.

Також 13 березня Нацбанк застосував захід впливу у вигляді відкликання ліцензії до ТДВ СК «Альфа-Гарант». Таке рішення прийнято за результатами планової інспекційної перевірки — встановлено факт здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів.

У третій декаді березня регулятор відкликав (анулював) ліцензії наступним компаніям:

ТОВ «Ел-Фін» — на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

— на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг; ТОВ «Фактор П» — на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг;

— на підставі власної заяви — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг; КС «Хосен» — на підставі власної заяви — обсяг активів — 2 707,95 тис. грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок);

— на підставі власної заяви — обсяг активів — 2 707,95 тис. грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок); КС «Агат» — на підставі власної заяви — обсяг активів — 2 973,48 тис. грн (0,22 %);

26 березня НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ «Банк «Портал» — на підставі поданого ним клопотання

Нагадаємо, що це десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

28 березня також з’явилася новина, що Нацбанк ухвалив рішення про застосування до КС «Західна» заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Нацбанком анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці. Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям. Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

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