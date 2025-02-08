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Топ-5 найдорожчих міст Європи

08.02.2025 11:00
Микола Деркач
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Щороку міжнародна консалтингова компанія Mercer складає рейтинг міст Європи за індексом вартості життя. Далі ми розглянемо топ-5 найдорожчих локацій для експатів

Топ-5 найдорожчих міст Європи

Топ-5 найдорожчих міст Європи Фото: freepik.com

Цей рейтинг враховує багато різних факторів, включаючи вартість продуктів харчування, житла та освіти, щоб проаналізувати доступність міста та загальну вартість життя.

  1. Цюрих

Розташований на північному сході Швейцарії, з населенням понад 420 тис. осіб, Цюрих знову очолив список найдорожчих міст Європи за індексом вартості життя Mercer 2024, посівши загалом третє місце.

Одним із ключових факторів, що впливають на високу вартість життя, — дороге житло: середня ціна за квадратний метр квартири тут становить €13 500, що є другим найвищим показником у Європі після Женеви.

Цюрих вважається дорогим містом, оскільки є важливим фінансовим центром із безліччю можливостей для експатів у сферах банківської справи, управління активами та страхування.

  1. Женева

На другому місці в рейтингу Mercer серед найдорожчих міст Європи для міжнародних працівників — Женева.

Місто, розташоване поблизу кордону з Францією, має населення 200 тис. осіб і є відомим центром фінансів та дипломатії.

Женева приваблює експатів тим, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій. Серед основних галузей зайнятості — годинникова справа, інженерія та банківський сектор.

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  1. Базель

Базель посів третє місце серед найдорожчих міст Європи за версією Mercer. Місто розташоване на річці Рейн, на кордоні з Францією та Німеччиною, а його офіційними мовами є французька та швейцарський варіант німецької. Завдяки близькості до великих європейських країн Базель став важливим комерційним і транспортним вузлом.

Серед ключових галузей зайнятості — фармацевтика, хімічна промисловість, будівництво та освіта. Тут також знаходиться престижний Базельський університет, найстаріший у Швейцарії.

Також варто зазначити, що Берн вважається дорогим містом, оскільки посів п’яте місце в рейтингу Oxford Economics найкращих міст за якістю життя у 2024 році. Цей індекс оцінює такі фактори, як баланс між роботою та особистим життям, охорона здоров’я та безпека.

  1. Берн

Фактична столиця Швейцарії, Берн, є містом, де розмовляють швейцарською німецькою, і посів четверте місце серед найдорожчих міст Європи.

Оскільки тут розташований федеральний уряд країни, у Берні домінують державне управління та адміністративні посади. Інші важливі галузі включають охорону здоров’я, фінанси та виробництво, а багато міжнародних компаній мають тут свої офіси.

Берн також займає п’яте місце в Європі за вартістю оренди, а попит на житло тут високий: середня вартість квадратного метра квартири становить €10 400. Серед популярних районів для експатів — Кірхенфельд у Старому місті та Ленґґассе, де розташований Університет Берна.

Берн також увійшов до рейтингу Oxford Economics Global Cities Index 2024 як одне з найкращих міст за якістю життя, посівши п’яте місце. Його сильна економіка, розвинена інфраструктура та широкі кар’єрні можливості пояснюють високий рейтинг.

  1. Лондон

Лондон також увійшов до списку найдорожчих міст Європи, посівши п’яте місце. Водночас у загальному рейтингу місто піднялося з 17-го місця у 2023 році на восьме у 2024 році.

Ціни тут досить високі та за останні декілька років значно зросли. Попит на житло також залишається значним, що штовхає вартість оренди вперед.

Столиця Великої Британії є важливим фінансовим центром Європи, а також значним осередком моди, мистецтва та інженерії. Це допомагає пояснити, чому дослідження Stepstone Group, Boston Consulting Group і The Network визначило Лондон як найпопулярніше місто серед міжнародних працівників для переїзду.

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За матеріалами april-international.com.

Рубрики: ГрошіЄвропаСвітНовини
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