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Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ

23.04.2025 17:50
Микола Деркач
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Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у І кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У ІІ кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань

Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ

Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ Фото: motionarray.com, freepik.com

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, у ІІ кварталі фінустанови очікують на зростання обсягу коштів клієнтів переважно за рахунок коштів фізичних осіб.

За даними опитування, банки з часткою 42% активів системи очікували залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Переважна більшість банків повідомила про зростання вартості коштів клієнтів у І кварталі, найбільше — бізнесу. Натомість вартість оптових коштів не змінилася. Майже всі банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій і домогосподарств у ІІ кварталі.

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Частка фондування в іноземній валюті не змінилася, водночас значна частина банків (з часткою 41% активів системи) очікують на її зниження.

Поточне опитування зафіксувало скорочення строковості фондування, однак близько половини респондентів за активами очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

Переважна більшість банків відзначила зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців, і більшість очікує збереження цієї тенденції в наступний рік.

Респонденти вкотре назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому. Водночас низка банків (із загальною часткою близько 12% активів системи) повідомили про наміри акціонерів збільшити обсяги капіталу в наступні 12 місяців.

Банки повідомили про зростання вартості капіталу впродовж останнього року, більшість із них очікують на зростання вартості капіталу в майбутньому.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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