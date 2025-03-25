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Названо найдорожчу компанію Європи

25.03.2025 11:20
Ольга Деркач
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Німецька компанія SAP, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, випередила данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk і стала найдорожчою компанією Європи

Названо найдорожчу компанію Європи

Названо найдорожчу компанію Європи Фото: freepik.com

Про це повідомляє Financial Times, пише AIN.

Акції SAP подорожчали на 1,5 %, що підняло ринкову капіталізацію компанії до понад €314 млрд. Водночас котирування Novo Nordisk знизилися на 1,7 %.

Протягом останніх 12 місяців акції SAP зросли на понад 40%. Це зростання зумовлене активним переходом клієнтів на хмарні рішення, а також високим інтересом до розвитку штучного інтелекту. Успіх SAP також позитивно вплинув на німецький індекс DAX, який демонструє кращу динаміку, ніж більшість глобальних бірж.

У той же час ринкова вартість Novo Nordisk скоротилася майже вдвічі порівняно з минулим літом. Причиною стали невтішні результати клінічних випробувань препарату CagriSema, який компанія розробляє для боротьби з ожирінням.

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Минулого року SAP вже змінила нідерландську компанію ASML на позиції найбільшої технологічної компанії Європи. Зараз її частка в індексі DAX перевищує частку традиційного автопрому Німеччини, включаючи таких гігантів, як Volkswagen і Mercedes-Benz.

Заснована у 1972 році п’ятьма колишніми працівниками IBM, компанія SAP за останні роки успішно переорієнтувала свою бізнес-модель: замість традиційного продажу локальних ліцензій вона зробила ставку на хмарні сервіси. Такий підхід забезпечує стабільніші та вигідніші джерела прибутку.

Експерти прогнозують, що виручка SAP від хмарних рішень зросте цього року на 29%, тоді як загальний дохід компанії, за очікуваннями, підвищиться на 13% і сягне €38,5 млрд.

Крім того, аналітики звертають увагу на перспективи нового продукту SAP, презентованого минулого місяця. Він дає змогу клієнтам інтегрувати власні дані з інформацією від сторонніх розробників і аналізувати їх за допомогою ШІ-агентів.

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Рубрики: ГрошіЄвропаКомпаніїСвітНовини
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