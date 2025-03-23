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Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі

23.03.2025 11:30
Ольга Деркач
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В Україні, навіть в умовах війни, пенсії продовжують індексувати й підвищувати. Однак розмір середньої виплати значно відстає від пенсій у більшості країн Європейського Союзу

Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі

Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі Фото: freepik.com

Скільки зараз отримують пенсіонери в Україні та ЄС

Станом на сьогодні середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень, що еквівалентно приблизно 140 євро.

Варто зазначити: за інформацією Мінфіну, після індексації у березні середній розмір пенсії зріс із 5 789 до 6 345 гривень.

У той час середній показник пенсійних виплат у країнах Євросоюзу — 1 294 євро. Це більш ніж у 9 разів перевищує український рівень.

Де в Європі пенсіонери отримують найбільше

Понад 2 000 євро на місяць отримують пенсіонери у таких країнах, як Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Люксембург.

Від 1 600 до 2 000 євро — це середній рівень пенсій у Нідерландах, Австрії, Фінляндії, Ірландії та Бельгії.

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В Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Великій Британії пенсії коливаються у межах 1 000 – 1 500 євро.

В Греції, Португалії, на Мальті та Кіпрі пенсіонери отримують у середньому 700 – 1 000 євро.

У Східній Європі — зокрема в Чехії, Польщі, Естонії та Латвії — пенсії значно скромніші: від 400 до 600 євро.

Де в Європі пенсії найбільш схожі на українські

Пенсії, які наближаються до українського рівня (до 250 євро), наразі фіксуються у таких країнах:

  • Албанія;
  • Молдова;
  • Болгарія;
  • Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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