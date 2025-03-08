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Перерахунок пенсій в Україні: що зміниться у квітні

08.03.2025 11:30
Ольга Деркач
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У квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів

Перерахунок пенсій в Україні: що зміниться у квітні

Перерахунок пенсій в Україні: що зміниться у квітні Фото: unsplash.com

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Це черговий етап індексації пенсій у 2025 році: 4 березня  люди вже почали отримувати підвищені на 11,5% виплати. Загалом перерахунок торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів, зокрема:

  • 9,2 млн осіб, які отримують пенсію на загальних підставах;
  • 672 тис. пенсіонерів із силових відомств;
  • 98 тис. осіб із пенсіями по інвалідності та в разі втрати годувальника через Чорнобильську катастрофу;
  • 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні виплати;
  • 23,4 тис. колишніх працівників місцевого самоврядування та держслужбовців.

За прогнозами Мінсоцполітики, середній розмір пенсії після індексації зросте на 556 грн — з 5 789 грн до 6 345 грн.

Проте для тих, кому пенсії призначали у 2021-2024 роках, підвищення було менш значним — лише на 2,3-5,75%, а не 11,5%. Це зроблено для поступового скорочення розриву між «старими» та «новими» пенсіями, який раніше міг досягати 50%.

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Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році

В Україні пенсійний вік залежить від страхового стажу та становить 60, 63 і 65 років. З 1 січня 2025 року мінімальні вимоги для виходу на пенсію в 60 років зросли з 31 до 32 років. Отже, право на пенсію матимуть:

  • 60-річні, якщо їхній страховий стаж становить 32 роки і більше;
  • 63-річні зі стажем від 22 до 32 років;
  • 65-річні, якщо їхній стаж становить 15-22 роки.

Якщо до 65 років людина не має необхідного мінімального стажу, вона не зможе отримати пенсію за віком. У такому разі держава надає соціальну допомогу у розмірі 2 361 грн.

Водночас зниження пенсійного віку в Україні поки не планують, навіть з огляду на те, що середня тривалість життя в країні (станом на 2021 рік) 62 роки, що менше за граничний пенсійний вік у 65 років.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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