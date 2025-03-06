Деякі українці можуть отримати 30000 грн на лікування: хто має право

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну минуло три роки. Внаслідок бойових дій зруйновано сотні об’єктів цивільної інфраструктури, а десятки тисяч мирних жителів зазнали травм і потребують дороговартісного лікування. Держава намагається допомагати з цим, організовуючи різні програми, і далі розповімо про одну з таких

Так, мешканці Херсонської області (та деяких інших регіонів України), які отримали поранення через війну або потребують медичної допомоги, зможуть отримати фінансову підтримку з місцевого бюджету.

Хто має право на виплати?

Як повідомила Херсонська обласна державна адміністрація, у 2025 році допомогу надаватимуть кільком категоріям громадян. Виплати складатимуть від 5 тис. грн до 30 тис. грн, а їхній розмір залежатиме від стану здоров’я заявника.

Розмір виплат залежно від ситуації:

5 тис. грн – для українців, яким знадобилося хірургічне втручання через серцево-судинні захворювання або хвороби органів зору. Таку ж суму отримають громадяни, які проходили стаціонарне лікування після гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

15 тис. грн – для цивільних осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

30 тис. грн – для сімей загиблих мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії росії.

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Як отримати допомогу?

Для оформлення виплати необхідно звернутися до місцевих органів влади. Додаткову інформацію можна отримати за такими номерами телефонів:

Херсонський район – (066) 58-066-51.

Бериславський район – (066) 027-82-51.

Дніпровський район – (099) 25-35-491.

Корабельний район – (050) 87-51-141.

Центральний район – (066) 44-79-236.

Де ще можна отримати фінансову допомогу?

Подібні програми діють і в інших регіонах України. Зокрема, у Запорізькій області також передбачені виплати для постраждалих від війни. Грошову допомогу можуть отримати не лише мешканці регіону, а й люди з інших областей.

Крім того, у березні 2025 року громадяни України зможуть оформити тримісячну грошову допомогу від UNHCR Ukraine, проте ця програма буде доступна лише в одному місті Сумської області — у Ромнах.

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За матеріалами finance.novyny.live.