Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться

У 2025 році в Україні зміниться система нарахування пенсій для військовослужбовців. Зокрема, уряд запроваджує обмеження на максимальний розмір виплат

Відповідні зміни закріплені в урядовій постанові «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році в умовах воєнного стану».

Головні нововведення у військових пенсіях

У 2025 році пенсійне забезпечення військових зазнає таких змін:

запроваджується «стеля» на максимальні виплати;

змінюються правила перерахунку пенсій;

оновлюється механізм нарахування пенсій за інвалідністю та вислугу років.

Обмеження максимального розміру пенсії

Згідно з урядовою постановою №1 від 3 січня 2025 року, частина пенсії, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (23,61 тис. грн у 2025 році), підлягатиме обмеженню. Це означає, що пенсіонери, які раніше отримували високі виплати, цьогоріч отримуватимуть менше.

Водночас ці обмеження не поширюються на військових, які брали безпосередню участь в АТО чи обороні країни від російської агресії. Також не зміняться виплати у разі втрати годувальника для сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Пенсії військових за інвалідністю

Військові, які отримали інвалідність унаслідок виконання службових обов’язків, мають право на пенсію, розмір якої залежить від групи інвалідності:

I група (інвалідність внаслідок війни) – 100% від грошового забезпечення;

(інвалідність внаслідок війни) – 100% від грошового забезпечення; II група – 80% від грошового забезпечення;

– 80% від грошового забезпечення; III група – 60% від грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю передбачені такі відсотки виплат:

I група – 70%;

II група – 60%;

III група – 40% від зарплати.

Важливо: при розрахунку пенсії не враховуються «бойові» доплати, а лише основне грошове забезпечення військового.

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Пенсії за вислугу років

Головним критерієм для отримання пенсії за вислугу років залишається тривалість служби. Мінімальний необхідний стаж – 20 років, що дає право на виплату у розмірі 50% від зарплати. Для військових, які звільнилися за віком або станом здоров’я, цей показник становить 55%.

Додаткові умови:

за кожен рік понад 20 років вислуги додається 3% до пенсії;

для військових зі стажем понад 25 років доплата становить 1% за кожен додатковий рік;

максимальний розмір пенсії не перевищує 70% від зарплати (за винятком учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, для яких передбачені вищі виплати – 100% для першої категорії та 95% для другої).

Розмір пенсії визначається на основі останнього грошового забезпечення військового, яке включає оклад і доплати.

Пенсії у разі втрати годувальника

Сім’ї загиблих військовослужбовців мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Розмір виплат залежить від обставин загибелі та кількості утриманців. У 2025 році цей вид пенсії залишиться без змін.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні очікується підвищення пенсій. Пенсійний фонд уже затвердив показник середньої заробітної плати, який використовується для індексації виплат.

Крім того, в поточному році зміниться механізм нарахування пенсій для всіх громадян: буде запроваджено систему балів за кожен місяць, упродовж якого сплачувалися страхові внески.

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За матеріалами finance.novyny.live.